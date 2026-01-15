湖南妇偷偷离开前夫家 9岁女寻母未果哭死街上︱有片

父母离异，苦了孩子。湖南有妇人为免女儿不舍，在送9岁闺女回到前夫家后，偷偷离开，岂料女童发现母亲不辞而别后追上街找妈妈，由于母亲刻意躲起来，女童找不到后，情绪崩溃激动倒地，最终因心脏病发死亡。

心源性休克致死

据中安在线报道，近日湖南有一名离婚妇人，在与9岁女儿在外游儿相聚后，将女儿送回前夫的家中。

由于担心女儿会伤心难舍，不准母亲离开，妇人于是偷偷出门。女儿迅即发现母亲不辞而别，于是追出找妈妈。

据现场闭路电视影片，妇人发现偷走事败，女儿在后叫喊追出后，即急步穿过停车场「逃走」，过程中忍心未有停下及回头，之后更躲在汽车后以防被女儿找到。

心脏病发身亡

女童在停车场四处奔跑找寻，撕心裂肺地呼喊妈妈，但未获理会，之后女童疑因情绪崩溃，过度激动下晕倒在地，在失去意识前仍不断向母亲消失的方向张望。

女童被送医后，抢救无效不治，医生指，死因是心源性休克。

据内媒14日报道，女童的姑姑表示，死者过去并无病史，认为「如果孩子妈妈当时不是那么决绝地跑开，哪怕能回头看一眼，这场悲剧或许就不会发生。」

据钱江视讯指，心源性休克是心脏泵血功能严重受损，导致器官缺氧，救治不及时可以致命。造成心源性休克的原因，最常见是急性心肌梗死，心肌炎、心包填塞、严重心律失常等亦可引起。