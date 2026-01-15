「棋圣」聂卫平逝世｜习近平青少年密友齐观足球 金庸拜师成忘年交︱多图

一代「棋圣」聂卫平逝世。聂卫平是国家主席习近平的青少年密友，经常一起观看足球，习也曾向聂讨教围棋。著名武侠小说作家金庸曾拜比自己小28岁的聂卫平为师，两人以师徒相称，更成为忘年交。

聂卫平和习近平是北京市二十五中同学。聂卫平接受韩国媒体采访回忆：「文革时期我们一起度过了青少年时期，我父亲曾是一名科学家，他父亲曾是革命元老，他们都被打倒了。我们与倒台的空军干部之子刘卫平一起，并称『三平』(三人名字里都有平字)。当时我们处境相似，而且没有学习的压力，就经常在一起玩耍。」

中学同学号称「三平」

相关新闻：「棋圣」聂卫平病逝享年74岁 曾击败多位日本棋手创「擂台神话」

「那时习近平的性格非常豪爽开放，我一眼就看出他是个很能干的学生。后来他走上政治仕途，以为就当上省长之类的，想都没想到像现在一样成为一国领导人。」聂卫平说。

习近平从清华大学毕业后，担任副总理、国防部长的耿飙秘书。耿飙喜欢下围棋，他要身边所有工作人员都学会下围棋，因为他认为这样能训练大局观。为此习近平还专门找聂卫平讨教围棋。

聂卫平曾经透露，那段时期，耿飙和习近平在工作之余经常下围棋，有时他到访时正好碰上耿飙和习近平对弈。

共睹国足惨败愤离场

习近平是足球迷。在河北当县委书记期间，周末回京时常让聂卫平找足球票，然后到工人体育馆欣赏比赛。1983年夏天，习近平与聂卫平在上海观看中国队和英甲亚军沃特福德的比赛，中国队惨败，二人愤怒离场。

相关新闻：神秘棋士击败中日韩顶尖棋手

聂卫平与金庸是忘年之交，金庸晚年酷爱围棋，1983年拜比自己小28岁的聂卫平为师，甚至像他在小说里描写的那样行三叩九拜的拜师仪式，聂卫平连连拒绝，但金庸最后还是坚持对聂卫平三鞠躬。此后两人就以师徒相称，更是成为了很好的朋友。

金庸三鞠躬行拜师礼

而金庸对于聂卫平而言，是徒弟，更是挚友、忘年之交；聂卫平也不止一次地表达过，对金庸在围棋事业上付出与支持的感激之情。正是他在很多武侠小说中对围棋的精彩描写，给了老百姓大众的影响很大，这对围棋推广影响深远。

聂卫平说自己教过金庸一个下棋的秘诀，那就是经常擡头看一眼全盘，不要一直盯著局部，因小失大。