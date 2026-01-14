彭十六｜3000万粉丝网红逃税¥216万 多平台账号被禁言 名下4公司已注销

抖音网红彭煊之（网名「彭十六elf」）账号拥超3000万粉丝，此前被重庆市税务局指其纳税申报数据存在异常。新华社引述国家税务总局消息报道，网络主播彭煊之少缴个人所得税216.32万元（人民币，下同），被税务部门追缴税费款、加收滞纳金并处罚款，共计415.05万元。

「彭十六」多个平台账号已被禁言，据天眼查APP，其名下四家公司均已注销，据三方平台，其1分钟视频报价为50万元。

内媒报道指，网络主播彭煊之，于2021年至2023年期间，从事短视频创作、接拍商务广告等经营活动，通过隐匿收入、进行虚假申报等方式，少缴个人所得税、增值税等税费共计216.32万元。税务部门依法对其作出追缴税费款、加收滞纳金并处罚款共计415.05万元的处罚决定。目前，涉案税费款、滞纳金及罚款均已追缴入库。

此外，经查，网络主播杨遂娃，于2022年至2024年期间在网络平台直播带货取得佣金收入，通过隐匿收入、进行虚假申报等方式，少缴增值税、个人所得税等税费101.64万元。税务部门依法对其作出追缴税费款、加收滞纳金并处罚款共计181.40万元的处罚决定。目前，涉案税费款、滞纳金及罚款均已追缴入库。