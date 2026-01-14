Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭十六｜3000万粉丝网红逃税¥216万 多平台账号被禁言 名下4公司已注销

即时中国
更新时间：20:59 2026-01-14 HKT
发布时间：20:58 2026-01-14 HKT

抖音网红彭煊之（网名「彭十六elf」）账号拥超3000万粉丝，此前被重庆市税务局指其纳税申报数据存在异常。新华社引述国家税务总局消息报道，网络主播彭煊之少缴个人所得税216.32万元（人民币，下同），被税务部门追缴税费款、加收滞纳金并处罚款，共计415.05万元。

「彭十六」多个平台账号已被禁言，据天眼查APP，其名下四家公司均已注销，据三方平台，其1分钟视频报价为50万元。

内媒报道指，网络主播彭煊之，于2021年至2023年期间，从事短视频创作、接拍商务广告等经营活动，通过隐匿收入、进行虚假申报等方式，少缴个人所得税、增值税等税费共计216.32万元。税务部门依法对其作出追缴税费款、加收滞纳金并处罚款共计415.05万元的处罚决定。目前，涉案税费款、滞纳金及罚款均已追缴入库。

此外，经查，网络主播杨遂娃，于2022年至2024年期间在网络平台直播带货取得佣金收入，通过隐匿收入、进行虚假申报等方式，少缴增值税、个人所得税等税费101.64万元。税务部门依法对其作出追缴税费款、加收滞纳金并处罚款共计181.40万元的处罚决定。目前，涉案税费款、滞纳金及罚款均已追缴入库。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
49岁女星嫁细15年嫩夫婚姻现况曝光 自爆已无性生活 不介意老公畀钱解决生理需求
影视圈
5小时前
荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故
00:39
荃湾地盘风煤樽堕地1死2伤 29岁紥铁男工重创亡 三日两宗夺命吊运事故
突发
5小时前
酒楼点心放题$88/位！任食片皮鸭/虾饺/烧卖 入座送瑶柱灌汤饺 情人节/新年均适用
酒楼点心放题$88/位！任食片皮鸭/虾饺/烧卖 入座送瑶柱灌汤饺 情人节/新年均适用
饮食
10小时前
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
百佳全单88折！一连三日门市激减 金凤米$74.8/包装点心$10.5/维达12卷低至$22
饮食
6小时前
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
01:23
泰国在建高铁︱起重机堕下击中火车 逃鬼门关乘客忆恐怖经历 至少酿28死64伤︱多图
即时国际
7小时前
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
「港式世纪发明」被封最垃圾家私？港女「闪腰」含泪警世爆共鸣：睇落好用，用过想喊｜Juicy叮
时事热话
5小时前
陈志云返TVB门外遭千夫所指？撰长文亲解打卡原因 爆曾欲离开商台：递过辞职信
陈志云返TVB门外遭千夫所指？撰长文亲解打卡原因 爆曾欲离开商台：递过辞职信
影视圈
6小时前
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
北上悭钱「上水出闸」大法失效？港男实测竟反贵3.6% 网民热议原因嘲：你系咪外国返嚟？｜Juicy叮
时事热话
2026-01-13 16:42 HKT
星岛申诉王｜食店悭人手引入AI炒菜机 1小时出200道餸 中厨实试炒牛河：味道合格但冇咗灵魂
04:42
星岛申诉王｜AI炒菜神器取代大厨 观塘食店悭人手引入AI炒菜机 1小时炒出200道餸
申诉热话
15小时前
郑伊健带蒙嘉慧罕返港现身平民面店 老公超细心动作甜到漏 一相处细节证衬到绝
郑伊健带蒙嘉慧罕返港现身平民面店 老公超细心动作甜到漏 一相处细节证衬到绝
影视圈
7小时前