携程受查︱市监局：涉滥用市场支配地位实施垄断 回应称积极配合调查
更新时间：17:21 2026-01-14 HKT
发布时间：16:28 2026-01-14 HKT
央视新闻报道，近日，市场监管总局根据前期核查，依据《中华人民共和国反垄断法》，对携程集团有限公司涉嫌滥用市场支配地位实施垄断行为立案调查。
携程：积极配合调查
携程回应称已接到国家市场监管总局通知，依法对携程涉嫌垄断行为进行立案调查。将积极配合调查，全面落实监管要求，与行业各方携手共建可持续发展的市场环境。目前，公司各项业务均正常运行，将一如既往地为广大用户和合作伙伴提供优质的服务。
