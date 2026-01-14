新皇岗口岸｜大楼工程如火如荼 网民睹安装玻璃幕墙：希望顺顺利利」

新皇岗口岸建设进入冲刺阶段。有网友在社交平台发布照片显示，口岸大楼已经在安装玻璃幕墙。据悉，口岸建设春节期间也不停工，预计在2026年年正式启用。

「最后一片外墙都在贴了，希望工程顺顺利利！」有网友在小红书贴出多张照片，显示新皇岗口岸正在安装玻璃幕墙。

皇岗口岸是中国第一个，也是深港唯一实行24小时旅检通关的大型陆路口岸，自2019年正式启动重建，官方称2026年投入使用。

新皇岗口岸建成后，通关模式将以「合作查验、一次放行」，取代原有的「两地两检」，市民朋友在皇岗口岸只需一次上下车、一次排队，即可完成深港两地查验手续，通关时间将从原来半小时左右，大幅缩短为5分钟左右。

1月8日下午，皇岗口岸重建项目2025年第四季度攻坚表彰大会隆重召开，深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心副主任刘峰提出明确期待与要求：一是进一步加强安全文明施工和质量精细化管理，所有参建单位，尤其是总包、装修、幕墙等关键单位，必须立刻警醒起来，要加大资源投入与重视程度，确保后续工作一次成型、一次成优。

二是著眼于3·30等重要节点，科学规划、提前部署春节值班值守工作，既要保障关键工作面持续作业，也要让一线建设者过上祥和春节。

这也显示口岸建设春节期间仍将持续。