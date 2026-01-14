Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

异见艺术家｜艾未未睽违10年返北京 称赞中国社会效率高于欧洲

即时中国
更新时间：11:27 2026-01-14 HKT
发布时间：11:27 2026-01-14 HKT

中央社报道，知名中国异议艺术家艾未未10年后再度回到北京，近日接受德媒访问，谈到中国与德国在生活、制度与政治上的差异。他肯定中国生活与行政效率，并表示中国不会在国家尊严与民族议题上退让，对中国政治无一句批评，引德国舆论关注。

今年68岁的艾未未年轻时曾旅居纽约，活跃于建筑、艺术、影像和社会文化评论领域，后因父亲、著名诗人艾青重病返国。他曾因多次参加维权活动而被拘留，2015年移居柏林。

2015年移居柏林

去年12月中旬，艾未未睽违10年重返中国探望93岁高龄母亲。他近日接受「柏林日报」访问，表示中国行纯属家庭探访，希望让同行17岁儿子了解家族与故土，并非一种政治表态。

然而他在访谈中多次对比北京与柏林生活经验，再次对德国与欧洲行政体系提出批评。他表示，在德国曾多次遭银行关闭帐户，在瑞士也曾被拒绝开户，在欧洲日常生活中所面临的困难，至少是中国的十倍，官僚尤其令他感到疲惫。

相较之下，这次返华，他重新启用多年未使用的银行帐户，只花费数分钟便完成所有手续；在服装店购买外套时，店家也主动提出量身订做，购衣过程迅速且顺畅。

激赞中国美食

他也极度赞扬中国美食，认为世界上没有任何国家能超越中国饮食的多样性与文化深度；在社会氛围上，中国迈向现代化同时保留儒家传统，人际互动密集，即使在冬季仍给人开阔、明亮与温暖的感受，相反地，在德国生活的10年间，几乎未曾被邻居邀请到家中作客。

艾未未因此形容，踏上北京瞬间仿佛「破碎的玉重新拼合」，阳光、空气、街道与人群都让他感到高度熟悉，返回中国没有让他感到恐惧，也不认为回到这个曾经拘禁他的国家是一项危险的决定。

谈到中国在世界上的角色，艾未未则表示，中国民众更在意摆脱近代史中的屈辱经验，专注改善自身生活，并在访谈最后说：「中国从来不是一个试图扩张的国家，但在民族尊严与国家自尊上，中国绝不会妥协。」

