新疆网红公仆︱47岁贺娇龙堕马头部重伤终不治 凭披红色斗篷雪地策马爆红︱有片

即时中国
更新时间：10:32 2026-01-14 HKT
发布时间：10:32 2026-01-14 HKT

新疆维吾尔自治区农产品品牌建设与产销服务中心主任贺娇龙，传出堕马重伤。官方通报，周三（14日）23时12分，贺娇龙因伤抢救无效，不幸离世，年仅47岁。贺娇龙曾凭披著红色斗篷在雪原策马而走红，之后主力担任新疆的文旅推广。

相关新闻：新疆女副县长贺娇龙升官 雪地骑马宣传走红网络

贺娇龙堕马引发全网关注，新疆官方通报详情。

1月11日15时许，因工作需要，贺娇龙在博乐市进行农产品电商销售活动前期拍摄时，意外坠马致头部严重受伤，随即被送往博州人民医院救治。博州党委、政府迅速安排，组织当地医疗资源全力抢救，并积极联系国内相关学科专家进行会诊，自治区卫健委选派专家赶赴当地参加抢救。

1月13日，贺娇龙转入新疆医科大学第一附属医院接受重症医学救治，1月14日，因伤势过重，抢救无效，不幸离世。

贺娇龙，女，汉族，中共党员，1979年12月出生，四川射洪人，拥硕士研究生学历（2009年9月毕业于自治区党校经济管理专业）。曾荣获全国三八红旗手、2022年度三农人物、自治区先进工作者等荣誉。

相关新闻：新疆网红女副局长策马浴河摔倒：为拍好宣传片值得

2020年，贺娇龙任昭苏县副县长时，通过社交账号开展助农直播带货，同年11月因雪地策马宣传旅游视频走红网络。2023年贺娇龙调到现单位工作后，推动400余家涉农企业完成电商改革。近年来，贺娇龙积极从事新疆文旅推介和直播助农活动，个人不收取任何报酬，所有直播打赏均用于公益事业。

