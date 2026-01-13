催谷人口？︱多地增产检费报销水平 北京退休人员有份惹热议

内地持续加大鼓励生育的政策力度。2026年新年伊始，北京、宁夏、福州等多地大幅提高产前检查费用报销水平。其中北京新增退休人员产检医疗费用报销，引发热议。不少网民调侃：「没有看错吧，退休人员还有产检啊。」「这是把（生育）这个任务交给退休人员了吗？」还有评论称，这是让「失独（独生子女）家庭」的高龄产妇享受到产检报销，她们退休后劳动关系终止，不在生育保险覆盖内，新政是对复杂社会需求的回应。

内地第一财经报道，国家医保局去年末曾作出部署，今年将继续提升产前检查医疗费用保障水平。地方医保近期纷纷出台相关政策，不仅提高现有参加生育保险人员的各项待遇水平，也在同步扩大生育保险待遇受益的覆盖面。

其中，参加北京市生育保险女职工产前检查费用，由原来最多报销3000元（人民币，下同），提高至3000元以内报销100%，3000元以上报销30%，基金最多支付1万元。

广东惠州、福建福州等地更率先推出，女职工产前检查政策内费用全额报销政策。浙江省也实施生育服务包全额保障政策，参保人可享受3450元/周期的产前检查服务包，每多一胎还可加1000元。