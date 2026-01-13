魔方公寓︱深圳多地租客遭限期搬离 房东：被拖欠租金

内地租房中介魔方公寓疑似爆雷，继上海、杭州、武汉、西安等地后，深圳多地也有魔方公寓的租客，因房东收不到租金，被勒令周四（15日）前搬离。

据深圳新闻网报道，龙岗甘坑泊寓及魔方公寓新围仔村部分租客，元旦后被房东要求在1月15日前搬离。

新围仔村租客小雨称收到通知，因管理方魔方公寓拖欠房东租金，租客需在1月15日前搬离。

「原魔方租客的押金、租金我们全部认了，想续租的原合同期限和租金不变。」1月9日，新围仔村1号的房东说，魔方管理方确有拖欠租金，已通过法律途径解决。

泊寓监督服务热线客服表示：除合作到期，或是业主方不合作的，其他门店都正常经营，退租门店的租客，门店会出具体方案。