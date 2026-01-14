Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

球鞋女神︱潮流网红「你的渡口」29岁猝死 创业失败转战成人平台还债

即时中国
更新时间：07:30 2026-01-14 HKT
发布时间：07:30 2026-01-14 HKT

内地潮人网红、拥有过百万粉丝的「你的渡口」张纯，惊传于元旦猝死，消息震动内地潮流圈与网民。张纯初出道以分享波鞋穿搭走红，被封为「球鞋女神」，近年创立潮牌失败，2024年转战成人收费平台还债，去年还自爆感染梅毒，皮肤出现严重问题。

直播自爆染梅毒

综合内媒报道，获网民暱称为「口子姐」的张纯，其家属于12日向媒体证实，「口子姐」已在元旦逝世，遗体已经火化。张纯母亲指，元旦凌晨，女儿突发病，送院抢救无效，怀疑心脏一向不好的张纯，因长期挨夜熬夜导致猝死。

张纯2018年出道时以清纯大学生形象示人，以介绍波鞋时尚穿搭走红，粉丝数目逾113万，被封为「球鞋女神」，成为内地潮流圈的名人。

人气急升的张纯，曾经涉足演艺圈，参加过综艺节目《说唱听我的》展示Hip-hop才华。

近年「口子姐」创立潮牌失败破产，罹患抑郁症，而且为了还债，2024年还转战海外的成人收费平台。改走灰色产业路络，令「口子姐」形象重挫及一度被网暴。

张纯对上一次引起外界广泛关注，是她在去年一次直播中，自爆感染梅毒，导致皮肤出现严重问题。

虽然「口子姐」的母亲已证实死讯，但网上仍有质疑声音，指张纯为了逃债「假死」。

 

