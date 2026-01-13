穷人无资格病？︱山东诊所「放弃低端患者」海报挨批   当局：严重背离医者仁心

俗语有云「医者父母心」，内地有诊所竟将经济能力有限的病人标签为「低端患者」，甚至明言要「放弃」这人群。



内地上游新闻报道，网上流传的公告题为「收费高低与医德无关 要放弃低端患者」。内容称，「低端患者，花1块钱，要10块钱的药，100块的效果，还得要1000块的服务！转头挑三拣四，耍赖讹钱，你不满足他，就拿医德绑架你。」「优质患者完全不一样！只要你有真本事，能解决他的问题，人家从不讨价还价，价格合理贵点，心甘情愿买单！」

县政府通报事件。

涉事诊出贴出的通告遭狠批。上游新闻

诊所负责人：爱心泛滥是不行

综合传媒报道，涉事医疗机构负责人王某学证实网传的海报，自称是从网上看到相关内容后觉得有道理便予以照搬，目的是「为了保护自己」。王某学表示，有些病人就诊时不配合治疗还抱怨费用高，甚至故意刁难。他承认，公告内容可能令部分病人感到不适，但强调诊所日常运营需要成本，并称「开诊所，不能想著救所有人，爱心泛滥是不行的」。



沂南县衞生健康局周二（13日）职员回应，该局已就此事对相关负责人进行约谈，随后该县政府发出相关通告。

当局：责令整改

县卫生健康局表示，涉事单位为沂南永学中医诊所，公告下款的「沂南肾脏病研究所」系该诊所注册名称，属于私人诊疗机构。机构负责人王某学，因对部分就诊者支付较低费用却要求过高服务有所不满，便从网上下载相关内容并在诊所内张贴。



通告认为，该言论严重背离医者仁心的职业操守和医疗机构医德医风的根本要求。当局已对王某学进行约谈批评，责令该诊所立即整改。目前，涉事公告已被撤除。