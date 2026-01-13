Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

贵州省博物馆老馆失29件文物 职员：或因老馆搬新馆搬迁有关

即时中国
更新时间：10:16 2026-01-13 HKT
发布时间：10:16 2026-01-13 HKT

每件文物弥足珍贵，早前明朝《江南春图》拍卖风波备受关注。内地大象新闻报道，中国被盗（丢失）文物信息发布平台数据，2025年中国共发布52件套被盗或丢失文物信息，涉事的52件套文物中，贵州省博物馆有2件，贵州省博物馆（老馆）竟占多达29件套，该馆工作人员称，老馆向新馆搬迁有丢失过文物。

多数丢失文物是苗族文物

资料显示，贵州省博物馆（老馆）被盗文物1件，其余28件套均为丢失文物。平台信息显示，2000年前被盗或丢失的文物有17件套，2000年后丢失的有12件套。多数丢失文物是当地特色的苗族文物。

相关新闻：南京博物院馆藏画作贱价¥6800元流出 国家文物局：已接举报正在调查

贵州省博物馆办公室工作人员表示，在老馆向新馆搬迁过程中，的确有丢失过文物。另有专家告诉记者，以前老馆往新馆搬迁，确实存在文物流失或被盗的可能性，这与当时的博物馆体系管理有关。

丢失日期最早追溯到1986年

在29件套文物中，丢失日期最早的要追溯到1986年。丢失文物是一个有苗族彩绘渔猎图案的酒角。

另外，一座收藏在贵州省博物馆（老馆）的清代弥勒铜像，于2012年丢失。佛像高16厘米。同年，贵州省博物馆（老馆）的另外一尊清代释迦佛铜座像也不翼而飞。这尊铜座像高9.2厘米，保存状况基本完整。

除了佛像，几个收藏在贵州省博物馆（老馆）的铜印也下落不明，它们多数来自汉代。

相关新闻：中国观察︱马伯庸小说 预言博物馆「膺品」黑幕

