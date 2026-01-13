重庆女子求助杀年猪 两日万人驱车帮忙

近日重庆市合川区一名叫「呆呆」的女子在抖音发帖求助杀「年猪」，意外获近20万点赞、14万转发，千余网友驱车前往帮忙，直播间观看人数超10万。当天最终杀了5头猪，最高峰同时在现场人数有3000人左右，两天的总人数估计有上万人。呆呆本人也走红网络，粉丝达177万，去呆呆家吃刨猪汤成为网络热点。



「以猪会友」事件惊动合川文旅部门，官方现场向网友分发当地著名景点钓鱼城门票，并连发9条影片推荐当地特产。



周二（13日）上午8时许，呆呆发文表示，刨猪宴已经圆满结束。13日家里不再举办刨猪宴，恢复正常生活，她希望粉丝可以多多体验合川不一样的美食美景。

年猪是指中国农村地区为过年宰杀而专门饲养的猪，通常是年初购入猪仔、养至年末屠宰，用于春节期间自家食用、招待亲友。

要宰两头猪 怕按不住

「1月11号，我家要杀两头猪，有人来帮我按猪？请你吃刨猪汤！」女子「呆呆」在抖音发视频称，自家老父亲已年迈，怕他按不住猪，并笑说：「不为别的，就想我家门口停满车，最好是比结婚场面还多的车，在村里让我扬眉吐气一回！」

不料这条视频引发网友热捧，短短两天内，「呆呆」家中的院子真的被车围满，上千名网友涌入这个寻常农家，连重庆荣昌知名网红「卤鹅哥」也来到现场。除原计划的杀猪外，网友们围在一起吃流水席、放烟花、看舞龙。

官方现场分发景点门票

当地文旅部门也下场「接流量」，官方连续发布视频，邀请游子们回家吃刨猪汤。官员们也赶往现场，向网友们分发当地著名景点钓鱼城的门票和当地特产桃片。