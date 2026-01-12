中美低轨卫星大战？中国一次申请20万颗 超赶SpaceX

随着全球太空资源竞逐日趋白热化，中国近期大动作向国际电信联盟（ITU）密集申请多项低轨卫星星座计划，总规模超过20万颗。其中逾19万颗是由甫于2025年底成立的「无线电创新院」提出，显示这波布局已不仅止于商业竞争，而是进一步上升为国家层级的太空与频谱主权战略。

与此同时，美方在低轨卫星领域亦持续扩张。特斯拉（Tesla）CEO马斯克旗下的太空公司SpaceX再获重大进展，美国联邦传播委员会（FCC）9日批准其下一代星链计划，授权在现有约8,000颗卫星基础上，再部署7,500颗第二代星链卫星。

美国联邦传播委员会（FCC）9日批准其下一代星链计划，授权在现有约8,000颗卫星基础上，再部署7,500颗第二代星链卫星。 SpaceX

据《工商时报》12日引述内媒报道指，依ITU官网资讯，中国于2025年12月最后一周一次过提交多宗卫星星座申请案，申请主体涵盖中国星网、上海垣信、中国移动、中国电信、无线电创新院、国电高科、航太驭星及银河航太等多家企业与机构，规模之大引发国际关注。

其中，无线电创新院提出的CTC-1与CTC-2两大星座计划尤为醒目，单一星座卫星数量各达96,714颗，堪称全球迄今规模最大的星座申请案之一。该院2025年12月30日才在雄安新区完成注册成立，背景与定位格外引人注目。

外界也注意到，该院选址国家级雄安新区，象征中国官方已将频谱资源开发与太空频率主权管理，正式纳入更高层次的国家战略布局，意涵不仅止于产业发展。

根据ITU统计，理论上低地球轨道最多可容纳约6万颗卫星，但目前在轨卫星已达10,824颗，整体使用率约18％，且关键频段早已高度拥挤，迫使各国加速卡位近地轨道与频谱资源。中邮证券指出，美国目前在轨太空飞行器占全球比重高达75.94％，中国则约为9.43％，差距仍然明显。

不过，中国大陆已启动GW星座、千帆星座与鸿鹄-3星座等多项国家级计划，目标在未来十年内部署超过1万颗卫星。

内媒《科技日报》引述业内人士指，今次大规模申报有望激活卫星制造、发射及运营全产业链，推动中国航天产业实现规模化提升与核心能力突破。不过，今次中国相关单位申报的卫星网络资料，属于履行ITU相关程序的例行操作，应予以理性看待。