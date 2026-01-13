Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

绝望坡店长猫「被救」到绝望 日爬三次太行山回家超崩溃︱有片

即时中国
更新时间：07:00 2026-01-13 HKT
发布时间：07:00 2026-01-13 HKT

河南南太行山「绝望坡」一家饭店的店长猫豆豆，因为亲人兼常巡山散步，经常遭热心游客误以为牠走失，把豆豆抱落山找主人，结果豆豆要每日爬山回家三次，成为网上爆红的「绝望猫」。

戴名牌防游客表错情

综合内媒及网上消息，豆豆是河南南太行山「绝望坡」一家饭店的宠物。由于饲主放养，加上豆豆不怕陌生人亲近，常被游客逗玩。

相关新闻：江苏西园寺「击掌猫」与游客互动爆红 周末「厌世」Look拒绝营业｜有片

部份在荒山野岭见到豆豆的游客，误以为牠是走失的家猫，于是往往好心抱著豆豆落山企图送回家。

此举却令豆豆要不断自己辛苦爬上山回家，试过一日发生抱错落山的「悲剧」三次。其饲主「南太行绝望坡豆豆主人」表示，发现豆豆常被游客误带落山，于是为牠戴上附有豆豆名牌的颈圈，避免游客再「表错情」。

豆豆艰辛回家的故事，在网上迅即热传，令豆豆成为人气高企的「绝望猫」。

「绝望坡」是河南南太行著名的徒步路段，以陡峭、耗费体力和考验意志而闻名，徒步者需要手脚并用穿越，是该路线中极具挑战性的一段。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
19小时前
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
15小时前
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
18小时前
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一览无遗 躺酒店床超妩媚庆生 宣布名花有主度火辣晚上？
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一览无遗 躺酒店床超妩媚庆生 宣布名花有主度火辣晚上？
影视圈
11小时前
土瓜湾爆炸｜据悉单位石油气喉被拔 爆炸后42岁男事主跳出单位 堕地痛极呻吟
00:07
土瓜湾爆炸｜机电署：单位石油气接驳软喉被拔 男事主跳出单位 堕地痛极呻吟
突发
10小时前
81岁「影坛枭雄」花百万治癌 跟陈慧琳传花边新闻多年 开小红书首爆二人真实关系
81岁「影坛枭雄」花百万治癌 跟陈慧琳传花边新闻多年 开小红书首爆二人真实关系
影视圈
9小时前
土瓜湾北帝街单位传爆炸巨响 男子堕楼烧伤送院 窗框被炸飞变形
00:42
土瓜湾北帝街单位传爆炸巨响 男子堕楼烧伤送院 窗框被炸飞变形
突发
12小时前
「古天乐恩人」儿子贴钱打工 街头豪派大叠银纸 曾获富爸爸掷亿元力捧捞极唔红
「古天乐恩人」儿子贴钱打工 街头豪派大叠银纸 曾获富爸爸掷亿元力捧捞极唔红
影视圈
14小时前
大寒天气︱强烈东北季候风下周杀到！1.21市区一夜跌至13°C 一区更低见7°C
社会
20小时前