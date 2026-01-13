绝望坡店长猫「被救」到绝望 日爬三次太行山回家超崩溃︱有片

河南南太行山「绝望坡」一家饭店的店长猫豆豆，因为亲人兼常巡山散步，经常遭热心游客误以为牠走失，把豆豆抱落山找主人，结果豆豆要每日爬山回家三次，成为网上爆红的「绝望猫」。

戴名牌防游客表错情

综合内媒及网上消息，豆豆是河南南太行山「绝望坡」一家饭店的宠物。由于饲主放养，加上豆豆不怕陌生人亲近，常被游客逗玩。

部份在荒山野岭见到豆豆的游客，误以为牠是走失的家猫，于是往往好心抱著豆豆落山企图送回家。

此举却令豆豆要不断自己辛苦爬上山回家，试过一日发生抱错落山的「悲剧」三次。其饲主「南太行绝望坡豆豆主人」表示，发现豆豆常被游客误带落山，于是为牠戴上附有豆豆名牌的颈圈，避免游客再「表错情」。

豆豆艰辛回家的故事，在网上迅即热传，令豆豆成为人气高企的「绝望猫」。

「绝望坡」是河南南太行著名的徒步路段，以陡峭、耗费体力和考验意志而闻名，徒步者需要手脚并用穿越，是该路线中极具挑战性的一段。