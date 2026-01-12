Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳「网格员」半夜入户检查消防 居民投诉扰眠：拒绝了仍入室拍照

即时中国
更新时间：18:00 2026-01-12 HKT
发布时间：18:00 2026-01-12 HKT

深圳光明区有居民反映，街道网格员（社区工作者）在晚上11点多敲门检查消防是否合规，遭拒后仍进入卧室、卫生间拍照，且一周内已第三次上门。居民认为此举扰民又侵犯隐私。针对投诉，街道目前已暂停入户检查，后续将合理规划检查时段。

据当事市民反映，部分网格员的入户检查时间较晚，已明显超出正常休息时段，敲门声响不仅影响居民休息，还让不少独居居民感到不安。有市民表示，理解冬季防火的重要性，但希望检查工作能选在合理时段，避免深夜打扰。

针对市民的投诉，马田街道办事处了解情况。工作人员回应称，深夜入户检查属于极少数情况，并非普遍现象。之所以组织此次「敲门入户」行动，是因为冬季是火灾易发多发期，目的是向居民宣传家庭安全用电知识，排查并消除易被忽视的安全隐患。

工作人员表示，由于近期收到相关投诉较多，目前已暂停入户检查工作。同时，街道已针对此事加强对网格员的业务培训，重点强调工作方式方法，后续将合理规划检查时段，充分尊重居民的正常休息权益，在保障公共安全的同时，兼顾民生便利。

