肛门塞17cm番薯｜61岁翁剧痛难忍 搅碎、红酒开瓶器无法取出

在四川成都，近日一名61岁男子因自行将一根长约17cm、直径6-7cm的番薯塞入肛门，卡住无法取出，紧急半夜就诊，最终不得不接受手术取出。

据成都肛肠专科医院肛肠皮肤科副主任徐国林介绍，男子于夜间11点将番薯放入体内，凌晨4点因剧痛难忍就医。该男子起初并未意识到问题的严重性，试图自行解决。然而，直肠受到压迫，开始出现充血水肿，越来越疼痛。直到凌晨4点，男子虽然感到尴尬但实在无法忍受剧痛，因此紧急前往医院就诊。

由于红薯呎吋过大，医生先后尝试搅碎、使用红酒开瓶器辅助等多种方式，均未能将异物取出，最终医生采取 「中转开腹」 手术成功将番薯取出。

医生提醒，肛门塞入异物具风险，强烈不建议自行取出，以免造成肠壁受伤或更严重并发症，若发生类似情况，应尽快就医由专业医疗人员处理。