Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

肛门塞17cm番薯｜61岁翁剧痛难忍 搅碎、红酒开瓶器无法取出

即时中国
更新时间：16:04 2026-01-12 HKT
发布时间：16:04 2026-01-12 HKT

在四川成都，近日一名61岁男子因自行将一根长约17cm、直径6-7cm的番薯塞入肛门，卡住无法取出，紧急半夜就诊，最终不得不接受手术取出。

相关新闻：尿道塞水蛭︱23岁壮男为「奇特效果」做怪事 误信网上资讯最终痛到面容扭曲

相关新闻：台男肛门塞6cm陶瓷杯 3天无法排便终开刀取出

据成都肛肠专科医院肛肠皮肤科副主任徐国林介绍，男子于夜间11点将番薯放入体内，凌晨4点因剧痛难忍就医。该男子起初并未意识到问题的严重性，试图自行解决。然而，直肠受到压迫，开始出现充血水肿，越来越疼痛。直到凌晨4点，男子虽然感到尴尬但实在无法忍受剧痛，因此紧急前往医院就诊。

由于红薯呎吋过大，医生先后尝试搅碎、使用红酒开瓶器辅助等多种方式，均未能将异物取出，最终医生采取 「中转开腹」 手术成功将番薯取出。

医生提醒，肛门塞入异物具风险，强烈不建议自行取出，以免造成肠壁受伤或更严重并发症，若发生类似情况，应尽快就医由专业医疗人员处理。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店结业！贴告示转往1店购物... 街坊哀号：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
乐悠咭优惠2026｜长者专享！15大餐饮、超市、购物折扣 百佳减$5/KFC免费啡茶/惠康95折
生活百科
23小时前
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
乐悠咭长者点心放题半价！尖沙咀5星级酒店2小时放题 任食20+款点心/甜品/粉面
饮食
20小时前
绝望坡店长猫「被救」到绝望 日爬三次太行山回家超崩溃︱有片
00:32
绝望坡店长猫「被救」到绝望 日爬三次太行山回家超崩溃︱有片
即时中国
5小时前
厄瓜多尔「观鲸胜地」海滩惊变血腥刑场  5人头被串起悬挂示众
厄瓜多尔「观鲸胜地」海滩惊变血腥刑场  5人头被串起悬挂示众
即时国际
8小时前
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中产收入变月薪不足2万元 港人后悔：回头已是百年身｜Juicy叮
时事热话
2026-01-11 13:15 HKT
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一览无遗 躺酒店床超妩媚庆生 宣布名花有主度火辣晚上？
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一览无遗 躺酒店床超妩媚庆生 宣布名花有主度火辣晚上？
影视圈
15小时前
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩厂老板「傻仔」自嘲每月输钱 绝境告白疯传 结局反转「窝心到想喊」｜Juicy叮
时事热话
22小时前
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
连锁酒楼大特价！虾球伊面/乳鸽/避风塘鲍鱼$38起 午市限定供应
饮食
2026-01-12 11:55 HKT
「香港霸气影后」阔绰宠爱内地小鲜肉？ 豪花数十万包K房亲密接触 曾送30万大礼益契仔
「香港霸气影后」阔绰宠爱内地小鲜肉？ 豪花数十万包K房亲密接触 曾送30万大礼益契仔
影视圈
23小时前