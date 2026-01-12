百万粉丝「易服网红」陷性病风波 直播现HIV药 住院记录患梅毒？

抖音网红「起床了小澈」（以下简称小澈，真名李俊宏）以独特的男扮女装形象和幽默的直播风格爆红，拥有超过300万粉丝，近日却被发现直播时桌上出现抗爱滋病毒的药物，他虽然否认相关质疑，并公开检验报告，但又被质疑是P图。此外，网上还流传一份与其真名一致的住院记录，诊断类型为「梅毒」。针对网上流出的诊疗记录是真是假、是如何流出的，东莞市卫生健康局称将会进行调查核实。

晒体检报告 被质疑P图

小澈在10日的直播中，意外被发现桌上摆著治疗爱滋的药物盒，立刻引发议论。对于传闻，他11日透过微博回应：「你们这些人真的不要太过分了，造谣完全无下限，我根本不知道那是什么东西，有必要这样吗？」，部分粉丝也指出药物可能非本人所有，甚至可能有人刻意放置或陷害。

相关新闻：「中国特朗普」｜重庆网红抵达洛杉矶 Trump式英语与粉丝互动︱有片

相关新闻：富贵生活沦流落柬埔寨街头 福建女网友认曾是电骗高层女友

随后网上又流传一份就诊纪录，当中患者名字与小澈相同，显示在2024年9月确诊梅毒。网友指出，医院修改查询系统需手机验证码，而绑定手机号疑似为小澈本人。据悉，卫健局已介入调查其住院记录外泄事件，以厘清资料真伪与流出原因。涉事的医院也发声明，表示会进行查证。

为了平息风波，小澈随后晒出电子版体检报告，显示HIV、梅毒等指标均为阴性，他也承诺「晚点会更新纸本报告」。不过，仍有网友指出报告存在疑点，包括明显P图痕迹、数字对不上或有色块等问题。部分人呼吁小澈主动公开医院体检报告，以保障公众知情权；也有声音强调健康状态属个人隐私，提醒爱滋病仅透过血液、性行为及母婴传播，日常接触无感染风险，应以科学医疗资讯为主。

小澈是男儿身，2023年起转型为全职主播，常以浓妆、女装形象示人，自称帅T，早期以「敏感」内容博取流量，后改走「宠粉」人设，如自费举办粉丝见面会、劝学生专注学业等累积好形象，但也存在争议性言论，例如让「女粉丝找70岁富豪谈恋爱来资助他打比赛」，以及各种低俗厌女字眼。