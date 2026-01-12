Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

首届「东北超」5月开锣 冀拉动文旅发展

即时中国
更新时间：09:18 2026-01-12 HKT
发布时间：09:18 2026-01-12 HKT

继云南「村超」、江苏的「苏超」、浙江的「浙超」后，另一个城市足球联赛即将诞生。首届「东北超」计划于5月正式启动，已确定八支参赛城市代表队，均来自东北三省辽宁、吉林、黑龙江。

相关新闻：中国观察︱「苏超」出圈 点燃文旅热

《辽宁日报》引述辽宁省体育局消息，东北地区城市足球联赛（简称「东北超」）已完成竞赛规程制订，计划于5月启动，期望通过赛事为东北足球发展注入全新动能，并成为辽宁文体旅商融合发展的新亮点。

首届「东北超」已确定八支参赛城市代表队，辽宁沈阳、大连携手入围，将与吉林长春、延边州，黑龙江哈尔滨、鸡西市，内蒙古呼和浩特市、通辽市共同为城市荣誉而战。

参赛球员须为16至40周岁的中国男性公民，并需满足代表城市的户籍、学籍、属地或社保等至少一项条件，禁止在中超、中甲、中乙职业俱乐部注册的一线球员参赛。比赛原则上安排在周末，每周最多进行一轮。

 

