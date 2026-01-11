成都地铁1人1座杜绝自私鬼 网民劲赞建议全国扩广

内地不时出现地铁乘客争执，多数涉及硬挤入坐满的座位、一人霸数座睡觉或放脚、叉开大腿坐等等。四川成都近日有部份地铁线路，推出1人1座新设计，获网民大赞，认为可以杜绝上述不文明行为，希望可全国推广。

杜绝横躺、劈叉坐等行为

综合内媒报道，成都地铁18、19号线等长距离线路，近日安装了新设计的座位，在网上走红。该款新座位，一改地铁车厢一行相通有5或六个座位的设计，而是采用「1人1座」模式，座位两旁装有扶手，令相邻座位也有物理分隔。

网民纷纷大赞1人1座，认为可以有效杜绝许多不文明行为，包括擘大脾坐、横躺占座、硬挤入已经坐满的座位等等，希望能全国推广。

成都地铁客服工作人员回应称，目前成都地铁配备扶手座椅的线路主要是18号线、19号线等新开通的长距离线路及机场线路，这类线路的客流量比核心通勤线路小，车厢空间条件也更为适合。

该人员又感谢网民要求全面推广的呼声，但表示新规划建设的线路会根据线路定位和客流情况，采用扶手座椅或防滑凹槽式座椅，例如刚开通的9号线、27号线就配备了防滑凹槽座椅，但暂未设定扶手座椅。而老线路受现有车厢空间和大客流通勤需求限制，难以进行座椅改造。