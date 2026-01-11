Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

防止孤独离世 「死了么」App爆红 登顶苹果付费榜

即时中国
更新时间：08:45 2026-01-11 HKT
发布时间：08:45 2026-01-11 HKT

内地企业为独居人群打造的安全防护工具App「死了么」，昨晨登上苹果App Store付费榜榜首。据悉该产品界面简单，用户仅需每日签到反馈「存活」状态，若连续多日未签到，系统将自动向紧急联系人发送电邮提醒。直白的产品名称吸引猎奇网友集体下载，亦引发广泛争议。有人认为「死了么」不吉利，建议更名「活着么」。3名「95后」开发者回应称，本意是希望提醒每个人更好地面对当下，暂未收到有关部门的改名要求。

「我是奶奶，我已经连续多天没有活动了，快来检查一下我的身体状况」，在「死了么」App的产品功能展示页，这些提示标语被写在横幅弹窗上。昨晨10时，这款由月境（郑州）技术服务有限公司开发的App在苹果商城付费App下载排行榜冲上第一名。目前定价已从最初的免费上调至8元人民币。

多日未签到自动通知家属

据悉「死了么」专为独自居住的上班族、异地求学的学生等独居人群开发设计，用户毋须注册登陆，在填写完紧急联系人及其电子邮箱后，每天仅需点击「签到」按钮，后台就会持续自动监测状态。此外，软件还声称采用了加密技术保护用户隐私，拒绝收集位置等无关权限，确保个人资讯安全。

凭借直白的名称，这款App迅速走红全网。有支持者直言，软件精准戳中独居人群害怕「孤独死」的社会痛点，具有另类人文关怀。也有网友提出优化建议，比如改为用短讯通知紧急联系人、优化签到形式以减少「乌龙」提醒等，但更多网友认为「死了么」表述晦气、不吉利，不便分享给亲友，应更名为更具人文关怀、更具温情的「活着么」。

「死了么」App开发成员之一吕先生对《广州日报》称，开发团队只有3人，都是「95后」，大家平时都有自己的工作，是通过远程方式进行协作。此前团队在社交平台留意到相关需求，尝试注册名字成功后，用一个月将App开发完成。

吕先生表示，尽管现在App的下载量不太方便透露，但「确实增长速度非常快」，期间也有部分人出现过未连续签到的情况，但目前还没有收到过粉丝回馈，无法了解是否真有帮到用户。对于名字争议，他称开发本意是希望提醒每个人更好地面对生活，「在中国『死』字很少被提及，但这是每个人都必须面对的事，当人知道了死亡的结点，或许才能更好地面对当下」。

另有法律界人士指出，「死了么」与知名外卖平台「饿了么」高度相似，或涉嫌不正当竞争。苹果官方客服前日回应称，用户若对App名称不满，可提供应用基础讯息，官方将协调联系开发者沟通处理。

 

