江苏南通越野赛汽车失控撞伤14人 2人重伤车手被拘

在江苏举行的「2026中国南通汽车场地越野赛」发生事故，一架车辆失控，导致14人受伤，其中2人伤势较重。车手陆某（男，52岁）已被警方控制。

比赛定于周六及周日，在在南通市通州区金沙街道进鲜港农业科技发展公司内部场地举行，分公开组、量产组及新秀组。

现场共有89名车手及38名同行人员，68名安保、检录、救援等主办方工作人员。上午10时许，52岁车手陆某驾车失控，导致现场14名人员受伤，伤者全部及时送医救治，其中2人伤势较重，目前生命体征平稳。事故正在进一步调查处理中，相关人员已被警方控制。