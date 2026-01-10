江苏南通越野赛汽车失控撞伤14人 2人重伤车手被拘
更新时间：19:39 2026-01-10 HKT
发布时间：19:39 2026-01-10 HKT
发布时间：19:39 2026-01-10 HKT
在江苏举行的「2026中国南通汽车场地越野赛」发生事故，一架车辆失控，导致14人受伤，其中2人伤势较重。车手陆某（男，52岁）已被警方控制。
比赛定于周六及周日，在在南通市通州区金沙街道进鲜港农业科技发展公司内部场地举行，分公开组、量产组及新秀组。
现场共有89名车手及38名同行人员，68名安保、检录、救援等主办方工作人员。上午10时许，52岁车手陆某驾车失控，导致现场14名人员受伤，伤者全部及时送医救治，其中2人伤势较重，目前生命体征平稳。事故正在进一步调查处理中，相关人员已被警方控制。
最Hit
北上「深圳转飞」新玩法！港妈实测深圳机场「神速」返港路线 网民再揭秘「隐藏玩法」：原来分段走平一半｜Juicy叮
2026-01-09 13:18 HKT
《寻秦记》电影版片酬表疯传 一要角收天价为宣萱十倍 古天乐不收分文林峰成港星之首？
2026-01-09 20:00 HKT
内地攻港面店推$22超值早餐 有齐粥+蒸包+油炸鬼！网民：吃到深圳价
2026-01-09 13:08 HKT
尖沙咀$7海景点心震撼内地网民！大呼「消费观崩塌」：离谱，比广州早茶仲平！
2026-01-09 13:18 HKT