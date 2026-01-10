缅甸「KK园区」635据点全遭摧毁 电诈四大家族押解回中国特写首曝光︱有片
发布时间：16:15 2026-01-10 HKT
缅甸及柬埔寨等地犯罪集团利用各种手段进行电诈，让无数中国人饱受金钱损失，甚至被夺宝贵性命。
635处据点被毁
缅媒伊江之声报道，缅甸军政府10日透过国营媒体宣布，位于缅泰边境妙瓦底的KK园区内涉案的635栋建筑被全部拆除（其中A区148栋、B区73栋、C区414栋），这一行动从物理上彻底清除了这个东南亚臭名昭著的「电诈地标」。而位在泰缅边境妙瓦底的水沟谷诈骗园区（Shwe Kokko），也同样在被缅甸军方没收通讯设备后关闭。
不过有消息指，军方展开行动前，KK园区主要犯罪组织已提前撤离，转移至其他隐密地点继续运作。这次大规模扫荡行动正值缅甸自2025年12月启动总统大选之际。分析人士指出，军政府此举意在向国际社会展现打击跨国犯罪的决心。
行动正值缅甸总统大选
面对缅甸诈编问题，中国公安自2023年10月开始打击缅北涉及中国人的电诈犯罪专项行动。央视《法治在线》在今日（10日）中国警察节上，首次播出多名电诈集团头目的押解特写。
加插佘智江、陈志被押影片
直至2024年1月底，白所成等10名缅北果敢电诈犯罪集团重要头目被押解中国，接受司法审讯。公安当日在专机上押解白所成、白应苍、刘正祥及魏怀仁等人。
此外，影片亦加插被指是缅甸KK园区头目佘智江、和同样涉及电诈的柬埔寨太子集团始创人陈志的押解画面。
