西九龙站｜面青男北上神情亢奋 关员揭布袋藏冰毒｜有片

即时中国
更新时间：16:05 2026-01-10 HKT
发布时间：16:05 2026-01-10 HKT

近日，西九龙站一名北上旅客被内地海关查获藏匿0.15克冰毒。

据内地海关消息，海关关员在西九龙站发现1名男性旅客面色憔悴、神情亢奋，随即对其拦截检查。

经进一步检查，关员在其手提袋的香水布袋内查获使用胶袋包装的可疑白色晶体，净重0.15克，经试剂检测呈冰毒阳性。后经专业机构鉴定，在该白色晶体中检出冰毒成分。目前，该案件已移交海关缉私部门处理。

据内地法规，毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。

