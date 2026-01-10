陈志被捕︱中美掀900亿虚币争夺战 美早前宣布「扣押」遭质疑不合司法程序

涉嫌从事跨国洗钱、电骗的太子集团创办人陈志周三由柬埔寨遣返中国后，其遍及多地的犯罪得益及资产如何处理，备受关注。美方去年10月宣布「扣押」陈志12.7万枚比特币，目前市值高达115亿美元（近900亿港元），但中方质疑美方通过黑客窃取这批巨额加密货币。随着陈志押返中国，有分析指中方对于这笔巨额资产的归属拥有了重要话语权，中美双方或需展开谈判，当中涉及复杂的数字主权和司法管辖权。

在福建出生、38岁的陈志被控在柬埔寨经营诈骗犯罪园区，经营网路赌场、人口贩运和强迫劳动等。中国公安部前日证实，在柬方配合下，陈志被押解回北京，并特别标注其为中国籍，强调案件由中方查办。陈志2014年取得柬籍，但上月被柬方颁令剥夺。

标注中国籍 强调中方查办增话语权

去年10月，美国司法部对陈志提起诉讼，指其犯有电信诈骗和洗钱等罪名，高调宣称没收其违法所得12.7万枚比特币，创下美国司法史上最大规模的没收纪录。起诉书指陈志操控的全球性「杀猪盘」（社交媒体的情感骗财方法）网络，通过社交媒体诱导各地受害者将资金投资加密货币，仅美国本土就有超过250多人受害。

一个月后，中国国家计算机病毒应急处理中心发布报告指出，被美方「没收」的比特币很可能是「LuBian矿池」（又称路边矿池）2020年被盗资产，这是一宗典型「黑吃黑」事件。「LuBian矿池」以中国和伊朗为主要运营基地，这批巨额比特币持有者原为陈志，被窃取后长期处「静默」状态，「显然不符合一般黑客急于变现追逐利益的行为」，其操作模式更符合「国家级黑客组织」。

《中国新闻周刊》报道指，针对这笔巨额比特币如何被没收，美国司法部在起诉书中暂未公布。同月，陈志律师团队向美国法院提交动议，辩称美国司法部指控「严重错误」，美国政府未提供证据将被扣押比特币与诈骗活动「直接联系起来」。

外媒：追回资产诉讼或变国际争端

北京浩天律师事务所合伙人杜国栋质疑，美方所谓的「没收」是否具有合法司法程序的支持。比特币在多数司法管辖区已被认定为合法资产，可通过司法认定的「技术手段」追索。美方在追缴程序上是否存在瑕疵，有待进一步披露。

分析指出，陈志被押送回国，使中方对于这笔巨额数字资产的归属，拥有了重要谈判筹码与话语权。美国《华尔街日报》报道指，陈志利用遍布30国的100多家企业洗钱，美中政府需要进行资产分配谈判，以划分被扣押资金。追回资产的诉讼可能演变为国际争端，而实际偿付可能需耗费数年时间。

依照中国刑法，大规模经济诈骗与有组织的强迫劳动难逃重刑，若诈骗金额巨大或确认有强逼劳动、有组织犯罪等情节，可判处与无期徒刑相当的刑罚。中国有关部门据报正在研究综合哪些罪名起诉陈志。

《星岛》中国组