女演员闫学晶离地「呻穷」遭网民抵制 曾指儿子拍戏仅几十万收入

即时中国
更新时间：10:00 2026-01-10 HKT
发布时间：10:00 2026-01-10 HKT

收入多少标准人人不同，但公众人物若发表「离地」言论，随时惹来批评。近日，内地女演员闫学晶在直播中透露儿子一家收入，称「就挣（赚）个几十万，无法维持家庭运转」，相关言论被质疑「哭穷」。不少网友表示「要抵制闫学晶代言产品」。内地极目新闻周六（10日）报道，闫学晶的抖音、快手等平台账号被禁止关注。 

闫学晶抖音60秒广告12万

现年53岁的女演员闫学晶早前于直播中透露，32岁的儿子拍一部戏「就挣几十万块钱」，儿媳妇是音乐剧演员，「挣得更少一些」，两口子需要负担家庭年开支百八十万，否则家庭无法运转。

相关新闻：央视名嘴白岩松问「如何解决有钱不敢花」 网友：何不食肉糜

闫学晶的抖音及快手账号已被禁止关注。
闫学晶的抖音及快手账号已被禁止关注。
闫学晶的抖音及快手账号已被禁止关注。
闫学晶的抖音及快手账号已被禁止关注。
闫学晶言论惹来公众狠批。
闫学晶言论惹来公众狠批。
闫学晶言论惹来公众狠批。
闫学晶言论惹来公众狠批。

闫学晶「哭穷」这论引起网民质疑，「演员闫学晶哭穷引争议」一度登上微博热搜榜。

第三方平台数据显示，闫学晶的抖音账号名为「演员闫学晶」，近期新增了31.48万粉丝，总粉丝数为360.7万，其1到20秒视频广告预估报价7.3万元，21到60秒视频广告预估报价9.4万元，60秒以上视频广告预估报价为12万元。

风波后未作任何回应

「呻穷」风波爆发后，闫学晶的儿子林先生周二曾表示：「从始至终我们也一直没有回应，网上所有的回应都是不实的，我就不再多说了，谢谢。」

网上一度传出两段闫学晶认为网民是「酸黄瓜」的影片，外界误以为是风波爆出后拍摄，惟影片是被嫁接到此事件上，闫学晶在争议后没发过新动态。

