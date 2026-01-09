陈志被捕︱网传妻子夸张炫富 巨宅鱼缸养鲨鱼女儿弹天价钢琴

涉嫌建立诈骗王国的柬埔寨太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志落网。中国公安部通报，陈志已由柬埔寨押解回北京。陈志靠各种非法手段累积财富，但外界仅有一些其在福建出身的传闻，但对其核心亲人所知甚少。

自陈志被捕及遭撤去柬埔寨籍后，有人将一名女子在网上炫富的截图在网络贴出，即时引起网民热议。有指，该名女子就是陈子的妻子「EVa」，其原名李X云，是四川南充人，两人育有一子一女。EVA长期在社交媒体高调分享奢靡生活和物品，例如家中摆著工匠耗时一年雕刻品、价值500万元的金丝楠木架子床；送给女儿的礼物是价值700万元的24K纯金斯坦威（Steinway & Sons）钢琴。

在「穿」的部分，EVa 不仅自己身穿无数名牌，EVa本人更收藏多个顶级名牌手袋，包括百万等级的喜马拉雅、爱马仕与香奈儿等，首饰部分还出现限量款、身价千万的名表，而一对子女行头也毫不逊色，例如女儿全身 Dior 服饰搭配香奈儿手袋款。

此外，EVa被指为去伦敦吃一顿晚餐，会专程动用私人飞机往返。她家还长期备有6架私人飞机随时待命，另有一艘价值2亿元的私人游艇，以供家庭度假之用。家里除了无数天价摆设，就连鱼缸里养的都是鲨鱼。她还会在分享中展露名下的海外高端资产，比如位于新加坡乌节路的顶级公寓等。

虽然目前无法确认该IP属柬埔寨女子真的的身份，但其炫富的程度，有内地自媒体在微博整理其社群动态指出，无论生活规格、消费水准或排场，该女子都已超越一般炫富网红。不过，有网民发现EVa小红书和抖音帐号都已被清空。

