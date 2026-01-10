Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

重庆中学生发型不合规？ 老师当众按地强剪惹热议｜有片

即时中国
更新时间：07:30 2026-01-10 HKT
发布时间：07:30 2026-01-10 HKT

学校或对学生发型有规定，但惹要处理相关问题，务必用合适方法，否则随时惹来不要必的争拗或冲突。在重庆，一名男学生疑因发型问题，遭老师锁喉兼按倒在地，相关影片在内地网络疯传。

校方承认行为不当

涉事的重庆市垫江县第一中学校8日晚发通报，指调查后得知，2026年1月7日，该校德育处教师在处理某学生的烫发染发问题时采取强制理发行为，其工作方式简单，行为不当。学校对涉事教师进行了严厉批评教育，责令其向该学生及家长当面道歉，已取得谅解。目前，学校教学秩序正常。

相关新闻：陕西中学生擸凳狂扑老师头 事发逾3个月校方不知原因

相关新闻：校园暴力｜兰州中学校长老师深夜围殴学生 叫嚣「往死里打」

据《新京报》此前报道：重庆垫江一中老师被指强制学生剪发并疑似打人。1月8日，涉事学生回应称，他因发型问题被老师推搡，没有实质性殴打行为，事后，涉事老师和校方已道歉。

垫江一中工作人员称，学校对学生发型确有规定，学校已经安排相关人员处理此事。垫江县教育委员会工作人员称，已介入处理。

