陈志被捕︱或被判无期徒刑？ 受害人能否追讨损失关键……

即时中国
更新时间：13:32 2026-01-09 HKT
发布时间：13:32 2026-01-09 HKT

涉嫌建立诈骗王国的柬埔寨太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志落网。其柬埔寨国籍已于去年12月经法令被正式剥夺。8日，公安部表示，陈志已由柬埔寨押解回北京，外界关注陈志未来的下场。《朝鲜日报‧中文版》分析未来陈志案的司法处理与资产追回方案，有法律界人士认为，他随时面临「无期徒刑或以上」的裁决。

查跨境资金或耗达2年

相关新闻：陈志被捕｜荷枪实弹遣返北京央视画面曝光 个子矮小蓝色囚衣料关东城区看守所︱有片

报道指出，法律专家称，考虑到案件规模之大与嫌疑之复杂，调查与审判将耗费漫长的时间。调查部门计划对涉及中国、柬埔寨、缅甸、老挝一带的广泛经济犯罪和组织犯罪嫌疑展开调查。法律界人士预测，仅查明跨境资金走向就可能花费1至2年的时间。

部门研究起诉罪名

陈志嫌疑查明后，预计将面临极重的刑罚。他被控开设网络赌场、诈骗、洗钱，以及人口贩卖和强迫劳动。据《华尔街日报》（WSJ）报道称，美国检方掌握陈志亲自下令并管理在诈骗园区对劳动者施暴的证据。

相关新闻：陈志被捕｜太子集团电诈帝国资产遍全球 香港冻结27.5亿

报道续称指，据推测，中国调查部门也历时数月调查并找到了大量的相关证据。按照中国《刑法》，大规模经济诈骗与有组织的强迫劳动难逃重刑。如果诈骗金额尤为巨大或确认存在强迫劳动、有组织犯罪等情节，可判处与无期徒刑相当的刑罚。据悉，有关部门正在研究综合哪些罪名起诉陈志。

追回资产或变国际争端

外界另一关注点，是能否追回陈志隐匿的巨额资产，报道指出，扣押资产若想返回受害者手中仍需历尽艰辛。原因是涉及多国资产冻结，依照各国法律体系没收流程也各不相同。核实受害者被骗事实的过程也将十分漫长。专家称，追回资产的诉讼有可能演变为国际争端，实际赔付可能耗费数年时间。

