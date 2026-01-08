Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

史上最干燥 深圳坪山区突发山火 近5小时未救熄

即时中国
更新时间：21:06 2026-01-08 HKT
发布时间：21:06 2026-01-08 HKT

珠三角地区天气极为干燥，8日下午，深圳市坪山区石井街道辖区内发生山火。截至8日晚上8点半，现场山火尚未扑灭，相关部门仍在全力开展山火扑救工作，起火原因暂不明确。入夜后，多条长长的「火龙」延绵山上，火光通红，附近地区实行交通管制。

据央视报道，起火点位于深圳技术大学旁，深圳与惠州交界处。据现场目击者描述，山火于8日下午4时许开始燃烧，火势燃起后，消防部门很快抵达现场开展扑救。

深圳技术大学的学生表示，8日下午4时左右，在校区内看到远处山上的明火，明火一直持续，现场有大量浓烟。石井街道兰田路附近实行交通管制，相关部门仍在全力开展山火扑救工作，起火原因暂未明确。

据深圳天气部门消息，深圳8日的相对湿度20%至30%，空气非常干燥，全市（含深汕）森林火险红色预警信号生效中。

