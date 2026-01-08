海底捞｜徐州幼童将纸尿裤扔进火锅 公司报警监护人遭处理

海底捞火锅再陷风波！1月8日，一则流传网上的视频引发热议。视频显示，一幼童将手中的纸尿裤扔进火锅中，网友透露该店为海底捞一门店。有网友愤怒表示，「希望引起重视，尽快处理。」

家长竟边吃火锅边在座位上给幼童换纸尿裤。

海底捞方面向中新经纬介绍，事件发生于2025年12月31日，海底捞江苏徐州云龙万达广场店，一桌顾客中的两岁儿童将尿不湿扔至该桌用餐锅具内，门店及时对锅具进行废弃处理并报警，属地警方已依法对当日在场监护人作出相应处理。

幼童拿起换纸尿裤丢进锅内。

相关新闻：海底捞︱向火锅屙尿判赔¥220万 17岁少年一家登报道歉

此前，海底捞曾因「小便门」事件深陷舆论风波。两名17岁男生为寻求刺激往海底捞火锅里小便，该事件冲上热搜。两名未成年人及其监护人被判向海底捞公开赔礼道歉，赔偿经济损失超200万元。

纸尿裤丢进火锅，汤底四溅。

相关新闻：海底捞︱孩童饭枱直接小解 超狂母「纸碗尿兜」放身边续开餐