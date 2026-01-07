湛江渔船海南海域倾覆 5人获救1人遇难

内地多位网友1月5日在社交平台发布视频称，广东湛江徐闻一渔船突发倾覆事故，有工友失联。视频显示，一船只翻覆在海面上，船上站著数人正在等待救援，附近几艘渔船正在向事故船只靠近，准备施救。

据「极目新闻」报道，一位自称事发船只船主家属的网友1月6日表示，事发于1月5日上午，当时有一名工友失联，后来找到时已不幸遇难，遗体已运送至殡仪馆。

网传视频显示，一船只翻覆在海面上，船上站著数人正在等待救援。

徐闻县渔业部门一工作人员表示，事发船只为一艘渔船，船上有6人，倾覆后5人被救起，另1人经搜救已发现无生命迹象，「这是徐闻的船，在海南作业。」

该工作人员表示，暂不确定倾覆具体原因。另有湛江市有关部门工作人员表示，事发海域位于海南，当地海事部门在跟进处理此事。

从海南文昌市有关部门称，事发后当地多部门参与了搜救，当事船只为湛江的船，「5人获救，1人遇难，都已送回湛江。」

