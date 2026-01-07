Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湛江渔船海南海域倾覆 5人获救1人遇难

即时中国
更新时间：17:10 2026-01-07 HKT
发布时间：17:10 2026-01-07 HKT

内地多位网友1月5日在社交平台发布视频称，广东湛江徐闻一渔船突发倾覆事故，有工友失联。视频显示，一船只翻覆在海面上，船上站著数人正在等待救援，附近几艘渔船正在向事故船只靠近，准备施救。

据「极目新闻」报道，一位自称事发船只船主家属的网友1月6日表示，事发于1月5日上午，当时有一名工友失联，后来找到时已不幸遇难，遗体已运送至殡仪馆。

网传视频显示，一船只翻覆在海面上，船上站著数人正在等待救援。
网传视频显示，一船只翻覆在海面上，船上站著数人正在等待救援。

徐闻县渔业部门一工作人员表示，事发船只为一艘渔船，船上有6人，倾覆后5人被救起，另1人经搜救已发现无生命迹象，「这是徐闻的船，在海南作业。」

该工作人员表示，暂不确定倾覆具体原因。另有湛江市有关部门工作人员表示，事发海域位于海南，当地海事部门在跟进处理此事。

网传视频显示，一船只翻覆在海面上，船上站著数人正在等待救援。
网传视频显示，一船只翻覆在海面上，船上站著数人正在等待救援。

从海南文昌市有关部门称，事发后当地多部门参与了搜救，当事船只为湛江的船，「5人获救，1人遇难，都已送回湛江。」
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
20小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
8小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
7小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
时事热话
6小时前
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
被呃3万拒醒觉！深水埗手机店主苦战堕骗局两婆婆 最后「咁做」全网叫好｜Juicy叮
时事热话
4小时前
油麻地男子遇「按摩女」街头搭讪 上房脱剩底裤 2分钟遭偷走裤袋金链
00:51
油麻地男子遇「按摩女」街头搭讪 上房脱剩底裤 2分钟遭偷走裤袋金链
突发
3小时前
独家｜「鬼油站」高调卖广告半价有礼送 《星岛》放蛇直击加油装置简陋防火零设防
突发
10小时前
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
影视圈
2小时前
陈百祥自称提携佘诗曼 惊爆四届视后家事：得我知边个系佢老窦 曾积怨阿佘被公然「问候」
陈百祥自称提携佘诗曼 惊爆四届视后家事：得我知边个系佢老窦 曾积怨阿佘被公然「问候」
影视圈
2026-01-06 16:03 HKT
连锁酒楼饮茶街坊价优惠！早午茶点心$13.8 烧味饭/濑$19.8 星期一至日都有
连锁酒楼饮茶街坊价优惠！早午茶点心$13.8 烧味饭/濑$19.8 星期一至日都有
饮食
5小时前