广东12岁男孩餐馆烫伤致死 家属告老板警排除他杀揭真相

近日，残疾夫妇12岁孩子在某餐厅被烫死的事件，引发网友关注。据中安在线报道，事发时间为2023年1月，当天下午孩子进入餐饮店后，次日家属发现孩子已经死亡，身体上有伤痕。餐馆老板当时曾辩称男孩是病死，但尸检结果显示，男孩为烫伤导致休克。事件发生2年，才有官方的情况通报。

警揭父未及时送医

广东省汕头市金平区𬶍江街道办事处周二（6日）晚通报：死者张某（殁年12岁，安徽怀远县人）与经营餐饮店的周某（安徽怀远县人）是姑表亲戚，周某一家长期照顾张某。2023年1月2日，张某在店内烧水洗澡时，失手将锅打翻致四肢被开水烫伤。



事后，周某为张某购买烫伤药膏，但张某父亲未及时将其送医。2023年1月10日上午，周某发现张某倒在店内，经救护人员到场确认死亡。

公安机关经调查走访、现场勘查、尸体检验等后，排除他杀。张某死因是被开水烫伤引发多器官炎症反应致急性肾功能衰竭、休克死亡，其身上其他伤痕均为轻微的陈旧伤，调查指是张某父亲平时对其管教造成。金平区有关部门多次组织死者家属与周某进行调解，目前调解工作持续开展。

事件回顾

《潇湘晨报》此前报道，男孩家属称，孩子父亲跟著老板周某打工了14年，他们有点亲戚关系。周某在当地开起了一间餐饮店，父亲带著孩子在店里打工，并在附近租房住。2023年1月9日，孩子有点发烧，周某让孩子父亲出去买药，接著打电话给孩子父亲，说再抱床被子回来，小孩身体不舒服起不来，今晚就在店里睡。

第二天一早，孩子尸体被发现，周某报了警，但说是孩子生病死的。2023年1月11日家属从安徽老家赶到了汕头，在殡仪馆看到了孩子的尸体，「从头到脚都是伤，头部脸部都有，四肢已经烫熟了没办法辨认其他伤痕，腿部浮肿跟大象腿一样。」家属事后要求验尸，结果出来后这才知道，孩子是被烫死的。

家属称，警方透露口供中周某称孩子自己烫的，头部伤痕是孩子爸爸打的，「周某形容小孩是烧水洗澡，端了一锅水没端稳，水洒在身上烫伤了。」家属要求周某提供相关的证据，他拿不出来，因此始终无法接受孩子把自己烫死这一说法。



政府和派出所一直就民事赔偿部分，与家属和周某进行过调解，因老板表示没钱而无法达成协议。家属称，接下来准备民事起诉，同时要追究老板的刑事责任。