马来西亚潜水︱中国客被揭海底恶行 拖拽濒危玳瑁捏断珊瑚︱有片

潜水期间，稍一不慎随时破坏脆弱海洋。近日，一名中国游客在社交平台上，指目睹有同胞在马来西亚潜水时，做出干扰海洋生物的行为，抱括水下拖拽极危物种玳瑁、故意捏断珊瑚、捏死海兔等，严重违反潜水规则。全球潜水培训机构（PADI）目前正在进行调查。

中国游客小青表示，她早前到马来西亚潜水胜地仙本那潜水，曾经和一名50岁左右的中国男子同船下水。2025年12月31日，她看到这个人在水下拖拽极危物种玳瑁。1月3日，这个人又捏死一只很大的蓝色海兔，该名男子更故意戴著棉线手套去触摸珊瑚，和踢断珊瑚。



小青上岸后，向该男子所属的潜水店反映问题，惟对方却指要保护客户隐私，拒绝公布男子潜水证号等资料，亦未有报警。

小青4日回国，在社交平台公开事件。PADI得悉事件，留言会跟进。小清亦向PADI发邮件，举报男子严重潜水破坏行为。一些当地的潜水教练和潜导曾跟小清联络，索取相关资料，表示会去报警。



内地传媒曾联络该男子所在的潜水店，惟至今仍未获回复。