中国观察：冰火两重天 经济宣传「置顶」

12月和1月，中央系列高层会议陆续登场。前天，全国宣传部长会议在京召开，中共中央政治局常委、中央书记处书记蔡奇出席会议并讲话，强调要「做好新闻舆论工作，把经济宣传摆在重要位置，加强舆情应对与舆论引导，压实意识形态工作责任制，巩固壮大自信自强、团结奋进的主流思想舆论」。

去年的全国宣传部长会议，提出「要坚持正确舆论导向，强化经济宣传和预期引导，提高舆情应对能力，营造团结奋进的主流舆论」。相比之下，今年将经济宣传「置顶」，而且还要「巩固壮大自信自强的主流思想舆论」。

虽然中国经济总量连续跨越新关口，2025年预计达到140万亿元（人民币．下同），增速预计5%左右，但现实是老百姓无感，企业感叹生意难做。财新网较早前发表的一篇文章，直指中国经济「冰火两重天，温差体感极大」，关键在于最近3年缩水200多万亿元的国民财富与增长20万亿元GDP之间的矛盾。

文章指出，200万亿财富缩水，家庭平均缩水50万，主要缘于连续三年楼价调整。虽然中国出口气势如虹，但由于自动化的替代，对普通人的就业贡献也不如以前那么大了。这也是工作难找的原因。正是这种「冰火两重天」，官方才强调「加强舆情应对与舆论引导」。当然，财新这篇文章由于不符合主旋律，是要下架的。

至于宣传强调「自信自强」，应该是过去一年中国晶片自主研发有了新突破，创新力显著上升，在中美关税战展现从容自信。正如习近平主席指出，「（关税战）打出了中国人的志气骨气底气，彰显了我们的硬核实力，赢得了国际社会尊重」。

纪晓华