李在明访华︱金惠景亲自落厨煮年糕尽显亲和力 与彭丽媛茶敍自称粉丝

南韩总统李在明访中期间，其夫人金惠景5日北京韩国驻华大使官邸，系上围裙亲手准备年糕饺子汤款待中国女性代表，并以「妈妈式」的热情互动引发网路关注，现场笑声不断。



她说，在韩国新年吃年糕汤，中国人民过年会包饺子吃，在座各位为中韩两国友好关系发挥了「桥梁」作用，因此怀著这份心意创作了这道菜。

不少内地网民赞赏这位韩国第一夫人的亲和力。有网民写道：「这位总统夫人比前任的那个整容怪看著顺眼太多了。」前韩国总统尹锡悦夫人金建希被指整容，丑闻缠身。

二人茶敍气氛融洽

李在明持小米手机人民大会堂与习近平自拍。

李在明持小米手机人民大会堂与习近平自拍。

金惠景在人民大会堂福建堂与彭丽媛茶叙会面，交流文化与社会公益议题。新华社

相关新闻：李在明访华｜持小米手机人民大会堂自拍合影 习近平赞「摄影技术不错」

金惠景5日在人民大会堂福建堂，与中国国家主席习近平夫人彭丽媛进行茶叙，两位第一夫人首次正式会面，交流文化与社会公益议题。金惠景表示，希望韩中文化交流能持续进行，而彭丽媛则对此表示肯定，双方气氛亲切融洽。



根据《韩联社》，这是两位第一夫人的首次正式面对面会晤。习近平去年11月前往南韩庆尚北道庆州市出席APEC峰会时，彭丽媛并未随行，故此次相见格外受瞩目。



金惠景笑道，当时原本期待彭丽媛随行习近平访韩，没能相见让她感到些许遗憾，如今在北京见面感到非常高兴，并自曝，「自己一直是彭丽媛的粉丝」。



会谈过程中，两人也谈及韩国文化与美食。金惠景提到，彭丽媛对韩国美食和文化的关注在国内引起热议。彭丽媛则回应「我喜欢吃大酱汤」，并谈到曾品尝李在明送给习近平的庆州皇南面包。金惠景补充，当时习近平称赞「很好吃」后，该面包店一度大排长龙。

彭丽媛揭爱喝大酱汤

相关新闻：李在明访华｜中韩商务论坛举行 三星等四大财团掌门人出现

两人还在艺术背景上找到共鸣。彭丽媛曾学习声乐，金惠景则精通钢琴，彭丽媛表示因此感到亲近。



金惠景也透露，周围曾有人建议她与彭丽媛进行合演，气氛相当和谐。金惠景进一步提到，彭丽媛曾于2006年在首尔参与中韩歌谣交流活动，并希望类似文化交流活动能持续举办。彭丽媛回应，「这是好建议，我认为邻国间应多加交流」。

新华社报道，彭丽媛表示，国之交在于民相亲，中韩两国是近邻，希望两国人民常来常往，增进相互了解。彭丽媛赞赏金惠景致力于社会公益事业，为促进妇女儿童权益保障做了很多工作，期待双方分享有益经验。



报道称，金惠景衷心感谢彭丽媛的热情接待和周到安排，对彭丽媛长期以来为妇女儿童事业发展所作贡献深表钦佩，表示愿积极推动韩中两国民众加强交流，为增进两国友好贡献力量。