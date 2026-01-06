福建20岁女流落柬埔寨街头细节曝光 毒品测试呈阳性反应

柬埔寨有年轻中国女子UMI（吴甄桢）遭人丢弃街头，面目憔悴，脚部疑受伤骨折。《中国新闻周刊》报道，为涉事女子诊治的当地医院表示，吴甄桢出现肺部感染、胸腔积液等问题，同时，她的毒品检测结果呈阳性。



此前在中国驻柬埔寨大使馆对此事的通报中，吴甄桢自称受「高薪工作」诱惑来到柬埔寨，后流落街头。目前，驻西哈努克领办已联系其家属来柬办理接其回国事宜。

相关新闻：福建20岁女流落柬埔寨街头 中国使馆：受「高薪工作」诱惑到柬

声称被房东赶出门

报道指出，吴甄桢昨日（5日）表示，2025年3月，自己在朋友介绍下前往柬埔寨工作，从事服务行业。工作期间，她在当地认识了男友，后来又分手。对于流落街头的原因，吴某桢称是因自己行动不便、身体状况不佳，房东担心她的安全问题，所以将她赶了出去。

柬埔寨西港同济医院负责人表示，吴甄桢住院时，其被诊断有肺部感染、胸膜炎、胸腔积液、尿潴留等，还存在躯体化障碍、低蛋白血症。医院曾对吴甄桢的毛发进行检测，冰毒和K粉均呈阳性。

身体出现肺部感炎

知情人透露，她周一（5日）接受警方问询时，出现了表达不清的状况：「她记得原来租住的小区楼栋和房间号，但不记得怎么被房东赶出来、怎么被酒店拒之门外。」

报道指，吴甄桢她提到自己曾被人禁锢几天，却无法说明被关的原因和地址；她也数次提到自己在柬做服务员，但不愿说明具体工作内容。

母亲周二出发接女儿回国

吴甄桢母亲透露，女儿自初中毕业后就在外地打工，鲜与家人联络。她出国一个多月家里才得知消息，「她说柬埔寨那里好赚钱，但没说具体在做什么」。吴母又指，女儿工作半年后失业，之后便陆陆续续向家里要钱，甚至找亲友借钱。

2025年12月初，吴母曾求助亲戚帮女儿买下一张回国机票，但出发前，女儿又称无法回国。在福建当地警方的协调下，吴母将于今日（6日）出发，前往柬埔寨接女儿回国。