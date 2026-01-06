人工沙尘暴︱网传广州拆迁队贱招逼迁 调查组：已勒令停工必从严查处

为了逼迁就用上卑劣手段？内地网络近日热传一段「拆迁队用吹风机向居民区扬尘」的影片，有指拍摄地点为广州海珠区南洲街道后滘社区，有声音质疑存在「扬尘逼迁」行为，即时引起内媒关注。6日晚广州海珠区联合调查组通报，已责令施工单位立即停工，且未经许可不得恢覆施工。

周日（4日），当地街道工作人员解释，涉事扬尘实为雾炮机操作失误所致。目前，拆迁已停工四日，街道办事处表示「正依法处理」。



广州海珠区联合调查组6日下午通报，指在12月31日下午3时许，即事发当日，接到群众投诉后，南洲街道办事处执法人员迅速赶到现场，责令施工单位立即停工，且未经许可不得恢覆施工。



通报又指，为回应社会关切，海珠区委区政府4日成立联合调查组，核实事件及受影响情况，从严查处违法违规施工行为。

据网传影片所见，一辆铲车将掘起的泥土砖瓦驶近一部大型吹风机，即时扬起漫天沙尘，能见度只有两、三米。影片亦拍到当地街头，满街灰尘的情况。

有网民配文指，广州海珠区南洲街道后滘社区在拆迁过程中，故意制造扬尘干扰居民生活，质疑其行为是「以尘逼迁」。

设备未及时加水

内地「封面新闻」报道，当地一家车行商户表示，扬尘问题发生在今年元旦期间，由于店铺临近施工区域，经营的确受到影响，近期已开始搬迁。

广东广播电视台民生频道曾在去年12月24日报道，当地有幼儿园出现大量扬尘，有家长投诉。



后滘社区居委会回应称，社区近期确有少量拆迁工程，但对网传视频并不清楚。南洲街道工作人员则证实，后滘社区确实发生过扬尘问题，但并非网传的「故意吹尘」，而是施工中雾炮机出现操作失误。



「设备中未及时加水，导致降尘设备反而扬尘。」工作人员表示，街道办事处已责令施工方停工整改。