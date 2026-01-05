Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

剪脐带误剪断婴儿手指 江苏官方：助产士已停职

更新时间：21:59 2026-01-05 HKT
发布时间：21:59 2026-01-05 HKT

近日有网友发文称其妻子在江苏一家医院做开刀生产手术时，助产士把新生儿的左手中指剪断了，导致孩子刚出生就遭受极大创伤。知情人士称，婴儿手术后恢复良好，医院正在与患者家属积极沟通，「需要等孩子康复一定时间，再去谈赔偿的事情。」

网友盛先生对「红星新闻」表示，其妻子上月25日上午在江苏盱眙县人民医院做剖宫产手术。「大概10点半孩子出生，等到12点左右，有医生跟我说他们在剪脐带的时候，助产士用脐带剪不小心把孩子的手指剪断了。」

助产士解释称因为当时孩子的手突然乱动。「这么大的医院，怎么会犯这么低级的错误？」盛先生说，孩子经过两次转院，当日被送到无锡市另一家医院接上了手指。他已经向当地卫健委提交了材料进行医疗事故鉴定，「希望能为孩子讨一个公道」。

1月5日晚，盱眙县卫健委通报，承认事件发生于2025年12月25日，当事助产士操作严重失误，导致新生儿左中指单指不全切断。

通报称，县人民医院帮助患儿转诊至省内某专科医院，当日下午为患儿成功进行手术治疗。12月31日，患儿已出院，现处于康复阶段。

目前，当事助产士已停职。县人民医院多次向患儿家属诚恳致歉，将全力负责患儿治疗和康复。将对此事件所有相关人员严肃追责。

