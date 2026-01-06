山西马年雕塑被指藏粗口密码被急拆 「倒立」马生产商：好多人想买走

山西太原有商场在门外展出大型马匹雕塑迎马年，成为民众打卡点，但因有网民侃该「马倒成功」雕塑，是代表当地方言粗口「头逆马」，不断玩梗（恶搞），在网上人气急速升温。结果展出3日，商场急急连夜「换马」，改用「立正」新造型的马年雕塑取代。雕塑的生产商表示，事件发酵后，许多人反映失去该地标很可惜，表示希望买走「头逆马」。

「马倒功成」喻意吉祥

综合内媒报道，山西太原商场北美新天地时尚中心大门外，元旦后放置了一匹逾3米高，粉红色、挂满粗金链粗金脚链的倒立马雕塑，喻意「马倒（到）功成」，吸引不少当地民众拍照打卡。

有网民开玩笑解读「马倒功成」的设计，其实是暗喻「头逆马」，此为太原方言的粗口，有不雅、骂人的意思。

自此，网上即不断拿该马雕塑是「头逆马」做话题，不断恶搞。

商场由于见网上反应越趋炽热，在4日晚突然以「不可抗力」为理由，派人将「马倒功成」拆走。

5日，早上，被消失的马年雕塑又重新归位，不过，造型已经完全不同，由「倒立」变为四平八稳的站立姿势，明显是回避「头逆马」争议。

有人图借造型出其他商品

商场「换马」事件，在网民也出现两派意见，正方认为策展方调研不足「不了解太原方言」、「这匹马可以在任何地方，唯独不能在太原、河北、内蒙出现」、「没做好文化功课」。

反方则批评，「不应把网民玩梗当真」、「缺乏地域包容性」、「有趣设计被网民联想摧毁」。

6日极目新闻报道，北美新天地时尚中心官方账号于5日晚发文，指涉事马雕塑官名「马成成」，寓意「马到功成」，是费时3个月，修改百稿的设计。评论区则有不少网民表示「给我们搬回来」、「本来可以成为当地地标，可惜了」。

雕塑生产厂家职员车先生表示，「马成成」制作了半个月，目前暂存厂内，承认事件成为热议后，许多人致电表示希望买走「马成成」或以其造型制作其他商品，但因版权属商场，要由他们决定。