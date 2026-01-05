Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026年首虎｜前水利部副部长田学斌落马 曾任原总理温家宝秘书

即时中国
更新时间：15:24 2026-01-05 HKT
发布时间：15:24 2026-01-05 HKT

2026年首虎浮现！官方通报，水利部原党组成员、副部长田学斌涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。资料显示，田学斌曾经担任前国务院总理温家宝秘书。

田学斌，1963年12月出生，甘肃会宁人，毕业于甘肃工业大学，仕途起步于甘肃，后来到中央党校培训部读研究生，毕业后留在北京并进入中央国家机关。

原总理温家宝。新华社
原总理温家宝。新华社
曾任温家宝秘书的田学斌落马受查。
曾任温家宝秘书的田学斌落马受查。

温家宝：我的秘书也是会宁人

1992年到2008年这长达16年的时间里，他先后在中央办公厅、国务院办公厅当秘书，也即担任国务院副总理、总理温家宝的秘书。

2003年后，他的总理秘书身份被公开，河北省阜城县政协原主席多方如曾在《回忆温总理视察阜城》一文中，提及田学斌作为总理秘书陪同考察。在2004年的全国人代会上，温总理曾对甘肃代表团的会宁代表说：「你们会宁是状元县，我的秘书也是会宁人。」

田学斌于2008年升任国务院研究室副主任，45岁成为副部级干部，也是总理温家宝大秘。

2015年7月，他任水利部副部长、党组成员。现任第十四届全国政协委员、农业和农村委员会委员。

 

 
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB 子女一致反对 认高估自己：以为唔使咁辛苦
01:53
曾志伟卸任TVB总经理丨21年三原因重返TVB  子女一致反对  认高估自己：以为唔使咁辛苦
影视圈
8小时前
星岛申诉王｜现实版「溏心风暴」粉面厂后人 兄弟联手争产再反目
05:43
星岛申诉王｜「四哥」被控独吞千万遗产 贱卖物业填赌债 兄弟决裂：他准备走佬
申诉热话
8小时前
福建女吴某桢被人丢弃在柬埔寨街头。
福建20岁女流落柬埔寨街头 中国使馆：受「高薪工作」诱惑到柬
即时中国
6小时前
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧 靓仔小生变发福跟班 曾传咸猪手20女星
57岁前《闪电传真机》主持离巢17年复出拍剧  靓仔小生变发福跟班  曾传咸猪手20女星
影视圈
6小时前
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
长者博物馆通行证优惠$25！全年任游17大博物馆+景点！主题乐园/餐饮购物有折 即睇申请方法（2026年1月最新版）
好去处
23小时前
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
内地男女来港行山途经西贡心朗村 明渠旁扎营休息 惊动村民报警求助
突发
16小时前
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
连锁快餐店外卖优惠！$99羊腩煲+$38红烧猪手 只限3日4pm后供应
饮食
20小时前
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
61岁TVB节目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心脏扩大
影视圈
2026-01-04 10:00 HKT
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
00:56
一文睇清《万千星辉颁奖典礼2025》必睇焦点 曾志伟卸任总经理 黄宗泽夺视帝佘诗曼四封视后
影视圈
16小时前
宣萱自爆曾当小三：系我自己傻  罕谈情史认对男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝闹到喊
宣萱自爆曾当小三：系我自己傻  罕谈情史认对男人有戒心  揭TVB辛酸史曾被影帝闹到喊
影视圈
5小时前