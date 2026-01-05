2026年首虎｜前水利部副部长田学斌落马 曾任原总理温家宝秘书

2026年首虎浮现！官方通报，水利部原党组成员、副部长田学斌涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。资料显示，田学斌曾经担任前国务院总理温家宝秘书。



田学斌，1963年12月出生，甘肃会宁人，毕业于甘肃工业大学，仕途起步于甘肃，后来到中央党校培训部读研究生，毕业后留在北京并进入中央国家机关。

原总理温家宝。新华社

曾任温家宝秘书的田学斌落马受查。

温家宝：我的秘书也是会宁人

1992年到2008年这长达16年的时间里，他先后在中央办公厅、国务院办公厅当秘书，也即担任国务院副总理、总理温家宝的秘书。

2003年后，他的总理秘书身份被公开，河北省阜城县政协原主席多方如曾在《回忆温总理视察阜城》一文中，提及田学斌作为总理秘书陪同考察。在2004年的全国人代会上，温总理曾对甘肃代表团的会宁代表说：「你们会宁是状元县，我的秘书也是会宁人。」



田学斌于2008年升任国务院研究室副主任，45岁成为副部级干部，也是总理温家宝大秘。



2015年7月，他任水利部副部长、党组成员。现任第十四届全国政协委员、农业和农村委员会委员。