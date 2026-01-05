陕西鳌太线︱5驴友元旦-20℃犯禁闯入 4人失踪逾两日传暂寻回1人

陕西「鳌太线」再传登山客失联消息。有网民发帖求助，指妹妹与另外4人组队，犯禁在元旦日徒步太白山保护区的「小鳌太线」，除1人途中不适先行退返外，其他人由3日起完全失联。截至5日，多支搜索队在零下20℃、视野不足5米的现场找寻失踪者。有参与搜救者透露，暂时找回1名失踪者。

官方明令禁入失踪区域

综合网上消息及内媒报道，涉事的5名驴友（户外活动爱好者），于1月1日晚10点，由陕西西安包车，前往已被明令禁止徒步的秦岭「小鳌太线」。

据其中1名失踪者的姐姐在网上求援的帖子内容指，5人开始徒步后，其中1人因身体不适，在2日晚脱队离开，翌日清晨独自下山。其他4人，包括其妹妹则继续行程，但他们在3日起，全部失去联络，手机讯号最后显示4人出现在青峰峡区域。

由于山区讯号中断，4人已与外界失去联络超过两日，上述的失踪者的姐姐，希望网友协助寻人。她并透露，妹妹是透过「网上约网友付费找领队」成行，每人要支付500元。



太白县公安局联合多支救援队自1月4日起分批进山，但因暴风雪持续，山内气温低至零下20℃、能见度不足5米、积雪深厚且地势险峻搜救进展缓慢。

1月5日，有参与救援的「临潼应急救援队（杜杜）」在早上6时许发帖，指暂时找回1名失踪者，其他3人仍然搜索中。但消息暂未有官方证实。