空袭委内瑞拉︱军事专家李莉曾研判美国「不敢轻举妄动」 网友嘲讽：吹谁谁倒楣

即时中国
更新时间：20:19 2026-01-04 HKT
发布时间：20:19 2026-01-04 HKT

美军对委内瑞拉发起大规模军事行动，活捉委内瑞拉总统马杜罗，震惊全球。有内地网友扒出女军事专家李莉曾经上镜研判美国「不敢轻举妄动」，因为委内瑞拉有俄罗斯S-300防空导弹系统。有网友批评，「吹谁谁倒楣」「这不是专家，实为文艺工作者。」「她每次预测，只要反著判断就是准确。」

李莉大校是国防大学教授，还是多档军事节目的特邀专家，她曾言之凿凿地说：美国之所以不敢采取行动对付马杜罗，原因很简单，委内瑞拉并不像叙利亚，也不等同于卡扎菲（又称卡达非，Muammar Abu Minyar al-Gaddafi））或萨达姆（Saddam Hussein）！……美国之所以一直没敢对委内瑞拉动武，主要是心里有顾虑，特别担心它背后有大哥撑腰。现在S400防空系统已经摆好了，就等著看特朗普会不会往这个坑里跳了，云云。

 

俄乌战争伊始，李莉曾大胆推测「俄罗斯速胜乌克兰」。四年后，俄乌战争持续，俄罗斯深陷战争泥潭

李莉还曾援引伊朗「半小时灭以色列」的言论并分析其导弹技术优势，但2025年6月以色列精准打击伊朗核设施时，伊方未能有效防御。

除了李莉，央视军事评论员杜文龙也曾经称，「美国不会派地面部队推进，害怕陷入委内瑞拉人民战争的汪洋大海之中，不能自拔。」

复旦大学国际关系与公共事务学院国际政治系教授沈逸曾多次分析称，「为何美国不敢对委内瑞拉动武。」「特朗普『关闭委领空』是虚张声势。」

网友嘲讽，「支持李专家团队们去营救马杜罗。」「充分说明军事专家们战术思想的落后。」「为什么马杜罗不惊慌？来不及慌。」「谈问题还是尽量从专业角度去谈，否则很快就会成为笑话。」「马罗杜可能真的信了，不然也不会高调说自己就在总统府，哪也不去，有种就来。」

