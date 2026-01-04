中日关系︱官媒点名三笘薰张本智和 批极右势力利用文体活动散播军国主义思想行为

自日本首相高市早苗发表「台湾有事」论后，中日关系即时陷入低潮。官媒公开点名足球运动员三笘薰、乒乓运动员张本智和等日本文体明星，指「日本极右翼势力有组织地利用文体活动影响公众认知、美化侵略历史」。



相关新闻：日本国脚三笘薰持「日本最后兵」照片影相 英超白礼顿致歉

中共中央党校机关报《学习时报》上周五（2日），刊登一篇由国防大学政治学院马克思主义理论系副主任许恒兵撰写，标题为《警惕日本军国主义在文体领域的渗透》的文章。

张本智和参拜东乡神社

文章指日本文体育界接连出现夹带军国主义元素的行为，并点名日本国脚三笘薰曾与「二战」战犯相关卡片合影、乒乓球运动员张本智和参拜供奉战犯的东乡神社、偶像团体「Snow Man」在专辑预告中植入刻有战犯名字和侵略战争年份的武士刀，以及日本动漫电竞等作品中屡现「旭日旗」、「731部队」等象征符号。

相关新闻：中日恶化︱杭州「Comicup」动漫展禁日本IP 大会：主题转「新中式风格」

许恒兵提出，体育偶像、动漫游戏是青少年日常接触最频繁的领域，日本极右翼势力以他们喜爱的形式灌输经过美化的虚构历史，旨在从根本上截断真实历史记忆的代际传承，培育新一代对军国主义历史缺乏批判能力、甚至抱有好感的社会基础，从而为极端民族主义的长远复苏埋下思想伏笔。

日本极右翼势力灌输虚构历史

文章还称，日本极右翼势力借文体领域散播军国主义思想的行为，与日本国内谋求军事大国地位、突破和平宪法限制等政治军事动向相互呼应，形成历史修正主义思潮与安保政策激进化的联动态势，二者相互促进，持续冲击战后国际秩序。



许恒兵呼吁必须正视这一态势，迅速采取应对举措，并提出多项建议，包括加强与韩国、菲律宾等日本侵略战争受害国的沟通协作，共同发声反对日本「歪曲历史」的行为，以及推动联合国、亚太经合组织等多边国际组织，将反对军国主义复辟纳入议题。