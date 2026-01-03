「最快女护士」破纪录夺冠后宣布辞职 靠马拉松不愁生计？

1月1日，元旦当天，「最快女护士」张水华在2026年黑龙江东极新年马拉松中获得女子全程组第一名，还打破赛事纪录跑出2小时53分54秒的成绩，获得15000元（人民币，下同）的总奖金。1月2日晚，「最快女护士」张水华在社交平台发布影片宣布辞职。

张水华宣布辞职

影片中，张水华说：「非常感谢大家的支持与鼓励。借此机会，想和大家说一个认真思考了很久的决定，我辞去了陪伴多年的工作。特别感谢医院的培养、领导的信任，还有同事们的包容与支持，也非常感谢这段时间大家对我的批评与建议，这些都会成为我人生中最宝贵的财富。真心祝愿大家越来越好。这并不代表结束，而是新的开始。就像这场冰雪马拉松，经历风霜洗礼，冲线那一刻，疲惫都化作了新生的力量，心中也升起了属于自己的太阳。未来，我会带著这份奔跑的勇气和热忱，继续陪伴在大家身边。祝所有朋友身体健康，万事顺意。」

34岁的张水华是福建医科大学附属第一医院护士，2025年8月在哈尔滨马拉松赛中，她提出希望领导支持其调休，引发网友吐槽和争议。2025年12月10日，福建医科大学附属第一医院官网发布情况通报，依规依纪对张水华违规兼职取酬、以虚假理由获取调休问题进行处理。张水华被医院警告处分6个月，并不能参与2025年评优。

张水华宣布辞职当晚，她的丈夫王岢表示，对于妻子的决定，他全力支持。宣布辞职之后，张水华将进行一段时间的调整。

在近数十天以来，张水华连续参加了五场马拉松比赛。

10月19日，张水华参加东营马拉松，获得国内女子组第二名，获得奖金15000元。

11月2日，张水华参加宜昌马拉松，获得全马女子组冠军，获得15000美元奖金（约港币11万6879元）。

11月23日，张水华在常州举办的中国马拉松精英排名赛中获得女子组冠军，赢得1万元冠军奖金和5万元破纪录奖励，共计6万元。

11月30日，张水华参加仙游马拉松，未进入前三名。

1月1日，张水华在2026年东极抚远新年马拉松中获得女子组第一名，同时打破了女子马拉松赛会纪录，获得15000元总奖金。

有分析指，对于张水华真正的大头不是赛事奖金，马拉松产业的赞助费、出场费等加起来不容小觑。如果宣推、营销和商业接洽等得宜，年入100万非常轻松，甚至300万目标也不是痴人说梦。

