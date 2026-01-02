Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

3女元旦到佛下偷祈福钱 四川乐山佛都景区报警

即时中国
更新时间：21:26 2026-01-02 HKT
发布时间：21:26 2026-01-02 HKT

新年第一天，有网友发视频爆料称，四川乐山市东方佛都景区内，3名女游客合伙窃取大佛上的祈福钱。景区工作人员证实此事，称已向属地派出所报警，警方已介入调查。

网传视频显示，3名女子互相配合，其中一人站在旁边，疑似把风掩护。一名身穿红色上衣、背背包的女子爬上大佛，拿到钱后递给旁边站着的另一名女子，女子接钱后把钱揣在兜里，相关动作持续好几次。

乐山佛都景区游客偷祈福钱，疑似一人把风，一人拿钱，一人接应。
涉事景区乐山东方佛都工作人员2日回应称，事发地并非供奉处，3名女游客1日中午11点到达景区，拿取的钱币是游客自发放在地宫佛像上祈福的，累计几元钱。在景区阻止下，3人当天12点后已离开景区。目前景区已报警，并提供了详细资料，警方正在调查中，景区安保部门也在全力配合。

