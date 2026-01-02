湘超冠军︱一再承诺永州队夺标每人送一车 女老板清空视频疑「走数」

2025年12月27日，永州队逆袭夺得「湘超」（湖南省足球协会超级联赛）冠军，此前承诺「永州队夺冠就给每位队员奖励一部车」的永州新兰天集团董事长唐蕾，在2025年12月30日清空了个人社交账号的所有视频，被质疑「走数」，而失联多日的唐蕾终于做出回应。

清空社媒 疑似退网

据内媒报道，唐蕾今年8月当著永州队队员的面承诺：「你们拿到冠军，给你们每人奖励一台车！」球员们高呼：「谢谢榜一姐姐！」12月20日湘超半决赛之前，唐蕾再次表示如果永州队夺冠，自己一定会送车，这也是她最后发出的一条视频。12月27日，永州队真的夺冠了，可是她没有发视频，也没有祝贺，更没有送车。后来，唐蕾直接清空社媒，疑似退网。

唐蕾回应

对此，永州队的孙教练表示，唐蕾的企业确实是永州队的赞助商，「最开始的时候赞助了我们10万块钱，我们永州队打心里还是感激她的。送车当时只是想做个宣传，这个我们永州队都知道是个玩笑，但后面她自己在个人账号上说会送车，这个就跟我们没有关系了。目前部分队员的确对此事有一些看法，有人觉得唐蕾就是认为他们赢不了。」

2025年12月31日，永州市文化旅游广电体育局回应称：「这是她的个人行为，官方不（能）存在强迫的行为。」

直到元旦当天，永州文旅终于联系上了唐蕾，唐蕾回应道，自己因为工作原因正在出差，送车事宜要等元旦假期后与他们及球队进行协商。

但是对于这样的借口，网友非常不满：出差难道不能上网吗？如果真的有心送车，就不会说「与球队进行协商」了，大概率是不送车了，很可能会通过其他方式奖励球队夺冠。

对于此事，唐蕾所在公司的工作人员回应称，唐蕾确实是该公司的股东，她的社媒其实并非删除了，而是因为争议太多暂时隐藏了，但是送车并不是「承诺」，因为永州队的教练曾称「是忽悠唐蕾说的」，网友们质疑这等于直接把锅甩给了永州队的主教练。

据接近永州队的知情人透露，目前永州队的部分队员对此事确实是有一些看法的，甚至有人觉得唐蕾就是赌他们赢不了，无法夺冠，才敢信口开河的。

律师点睇？

针对此事件，江苏尚学律师事务所陈鹏律师认为，唐蕾的公开承诺虽内容具体，但若其解释或证明该言论属于「戏谑行为」或「宣传噱头」，则可能被认定为不具法律约束力的「社交表示」或「单方允诺」，难以通过诉讼强制履行。

法德东恒律师事务所权益合伙人蓝天彬律师表示，根据《民法典》规定，赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。本事件中，唐蕾此前承诺「如果永州队夺冠，就给每位队员奖励一台车」，可以理解为是一种赠与，从法律角度来说，没有送车之前，可以撤销赠与。不过，作为企业家，要有诚信精神，如果承诺了又不去做，对企业和个人都有负面影响，不值得提倡。

据了解，永州新兰天集团成立于2009年，注册资本1000万元，目前有上海大众斯柯达4S店，东风雪铁龙4S店和新兰天名车中心三个汽车销售公司。