飞天茅台｜1499元平价开售 上线遭疯抢秒空

即时中国
更新时间：08:38 2026-01-02 HKT
发布时间：08:37 2026-01-02 HKT

贵州茅台线上销售平台i茅台昨起首次开售53度500ml飞天茅台，由于售价为低于市价的1499元（人民币，下同），一开卖就遭热抢，半小时内的多轮补货均在30秒内售罄。去年初，飞天茅台市场批发价还在每瓶约2320元，而到年底一度跌至1499元，跌幅超过30%，显示茅台以及中国白酒市场面临困境。

官方平台i茅台首次销售

这是53度500ml飞天茅台首次在官方平台i茅台平台销售，每人每日限购12瓶。2026年飞天茅台为每瓶1499元，2019年至2024年份价格从1909元到2649元不等。i茅台此前主要销售其他非标茅台酒产品、系列酒产品以及茅台其他酒类、文创产品。

昨日9时，飞天茅台每5分钟放货一次，每次仅不到30秒便被清空，为数不多能选择购买的几次中，系统也因「库存不足」「系统繁忙」而卡住，直至9时30分投放结束，放货已全部售罄。

过去很长一段时间，以每瓶1499元指导价就能买到的飞天茅台数量有限，需要抢购。再从经销商一级级批发分销，到终端烟酒店，市场零售价一般在2700元至3000元一瓶。

有分析指出，平价飞天茅台公开发售不仅惠及消费者，公司的业绩也将得到好处。茅台给经销商的出厂价与1499元直销价之间存在的330元差价，未来绝大部分将成为公司的直接增量营收和利润。
 

