国家级射击教练和儿子因走私武器罪被判囚

射击运动国家级教练田红和她的儿子付义涵，一个多月前因走私武器罪被一审法院分别判囚10年和6年。涉案枪支配件主要为气瓶、瞄准具、准星（front sight）等。田红代理律师聂敏近日称，田红上诉请求将案件发回重审或改判无罪，理由为无走私武器的主观故意，行为动机为帮助射击运动发展，解决体育训练用品供应不足的问题，无牟利目的等。

由香港经深圳走私入境

内地红星新闻报道，案发前，60岁的田红是广东省黄村体育训练中心气步枪运动队教练，也是广州匹林体育科技有限公司（简称匹林公司）实控人。其丈夫付钧退休前为国家级教练，曾培养多名奥运冠军，儿子付义涵也曾随队获亚洲气枪锦标赛冠军。

一审法院审理认为，2015年至2023年，田红、付义涵在经营匹林公司过程中，明知公司不具备运动枪支零部件进口、销售资质，却自德国、瑞士等地采购多个品牌运动枪支零部件，通过旅客藏匿方式从香港经深圳走私入境，或委托他人伪报品名和用途走私入境。共走私入境枪支散件2446件，销售给国内射击运动队及学校等。

代表律师：田红提上诉

付钧表示，匹林公司确有走私行为。射击项目枪支零配件种类多，故障配件种类及数量难确定，各射击队伍常面临配件故障却无法及时补充，公司为保障训练才向销售配件。配件总账获利为四万多元人民币。

有射击运动资深人士也称，射击项目枪支零配件采购、审批流程长，运动员训练损耗不确定，枪支有可能闲置1年才能更换配件。