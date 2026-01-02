Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国家级射击教练和儿子因走私武器罪被判囚

即时中国
更新时间：08:00 2026-01-02 HKT
发布时间：08:00 2026-01-02 HKT

射击运动国家级教练田红和她的儿子付义涵，一个多月前因走私武器罪被一审法院分别判囚10年和6年。涉案枪支配件主要为气瓶、瞄准具、准星（front sight）等。田红代理律师聂敏近日称，田红上诉请求将案件发回重审或改判无罪，理由为无走私武器的主观故意，行为动机为帮助射击运动发展，解决体育训练用品供应不足的问题，无牟利目的等。

由香港经深圳走私入境

内地红星新闻报道，案发前，60岁的田红是广东省黄村体育训练中心气步枪运动队教练，也是广州匹林体育科技有限公司（简称匹林公司）实控人。其丈夫付钧退休前为国家级教练，曾培养多名奥运冠军，儿子付义涵也曾随队获亚洲气枪锦标赛冠军。

一审法院审理认为，2015年至2023年，田红、付义涵在经营匹林公司过程中，明知公司不具备运动枪支零部件进口、销售资质，却自德国、瑞士等地采购多个品牌运动枪支零部件，通过旅客藏匿方式从香港经深圳走私入境，或委托他人伪报品名和用途走私入境。共走私入境枪支散件2446件，销售给国内射击运动队及学校等。

代表律师：田红提上诉

付钧表示，匹林公司确有走私行为。射击项目枪支零配件种类多，故障配件种类及数量难确定，各射击队伍常面临配件故障却无法及时补充，公司为保障训练才向销售配件。配件总账获利为四万多元人民币。

有射击运动资深人士也称，射击项目枪支零配件采购、审批流程长，运动员训练损耗不确定，枪支有可能闲置1年才能更换配件。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
18小时前
观滨女童欺凌｜13岁女被捕 涉袭击致造成身体伤害 遇袭15岁少女送院
01:14
观滨女童欺凌｜13岁施袭女被捕 疑不满对方网上造谣 15岁受害少女送院
突发
9小时前
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
屯门菲籍妇倒毙｜法籍丈夫涉藏毒被捕 据悉为城大副教授 专攻东南亚政治
突发
13小时前
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57岁老婆Lorraine再诞B：Kuson和弟弟相亲相爱
影视圈
11小时前
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
铜锣湾美国妇偷行李箧再施袭逃遁 本地女当街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突发
10小时前
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地警方：约40死百人伤
00:39
瑞士阿尔卑斯山酒吧爆炸致40死约百伤 目击者：医院「被烧伤者淹没」
即时国际
10小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
18小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
20小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
17小时前
西贡咸田湾除夕沦陷 帐篷海灯火通明嘈杂 遍地垃圾厕所肮脏欲呕
突发
6小时前