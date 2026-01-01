中国航天2026年日程排满 有望成首个国家在月球上发现水

中国航天技术发展迅速。央视报道，踏入2026年，中国航天随时再突破的创举，包括中国有望成为全球首个在月球上发现水的国家。



2026年，神舟二十三号、神舟二十四号的航天员乘组将乘坐神舟飞船出发，前往中国空间站；天舟十号货运飞船将发射；神舟二十三号飞行乘组中的一名航天员将开展1年以上的长期驻留试验，还是一个项目是新一代载人飞船「梦舟」首飞。这款在神舟飞船基础上全面升级的新飞船，未来将用于近地空间站运营和载人月球探测任务。

2026年，中国还将发射嫦娥七号探测器，目标直指月球南极，开展月表环境勘察与水冰探测等关键科研任务。若成功证实月球上存在水，中国有望成为全球首个在月球上发现水的国家。



在深空探测领域上，2026年，天问二号探测器将飞抵小行星2016HO3进行探测、取样并返回地球，预计将在2027年底著陆地球并完成回收，此后再对主带彗星311P开展科学探测。