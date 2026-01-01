Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中国航天2026年日程排满 有望成首个国家在月球上发现水

即时中国
更新时间：19:40 2026-01-01 HKT
发布时间：19:40 2026-01-01 HKT

中国航天技术发展迅速。央视报道，踏入2026年，中国航天随时再突破的创举，包括中国有望成为全球首个在月球上发现水的国家。

2026年，神舟二十三号、神舟二十四号的航天员乘组将乘坐神舟飞船出发，前往中国空间站；天舟十号货运飞船将发射；神舟二十三号飞行乘组中的一名航天员将开展1年以上的长期驻留试验，还是一个项目是新一代载人飞船「梦舟」首飞。这款在神舟飞船基础上全面升级的新飞船，未来将用于近地空间站运营和载人月球探测任务。

相关新闻：宇宙「宅急便」︱神舟二十二号应急升空成功 首送维修生活物资

2026年，中国还将发射嫦娥七号探测器，目标直指月球南极，开展月表环境勘察与水冰探测等关键科研任务。若成功证实月球上存在水，中国有望成为全球首个在月球上发现水的国家。

在深空探测领域上，2026年，天问二号探测器将飞抵小行星2016HO3进行探测、取样并返回地球，预计将在2027年底著陆地球并完成回收，此后再对主带彗星311P开展科学探测。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮
时事热话
6小时前
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
天水围血案内情曝光 眼镜店男职员疑割女同事颈后自残 警循感情等多方面追查
突发
5小时前
观滨元旦日少女被暴力欺凌 遭露膊女飞脚狂掴 逃走被扯发拖回再打 围观者：响过碌炮！｜Juicy叮
时事热话
8小时前
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？
影视圈
4小时前
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地警方：约40死百人伤
00:39
瑞士阿尔卑斯山度假区酒吧离奇爆炸 当地警方：约40死百人伤
即时国际
1小时前
天文台｜冷锋今杀到 1.2最低气温12℃ 一日之间跌10℃ 料入冬以来最冻
天文台发寒冷天气警告 冷锋今晚杀到明早最低气温12℃ 料成入冬以来最冻
社会
6小时前
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
80年代女神做「豪门阔太」40年后公开真相：从未结过婚 首揭未婚产女自认不合格妈妈
影视圈
5小时前
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
过千蚊条天价贵鱼大劈价？！老字号酒楼推忘不了鱼餐$265/位起 连失传手工菜金钱鸡/点心/烧味
饮食
7小时前
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
铜锣湾餐厅老板呻圣诞生意惨淡「估唔到会坐唔满」 料新年大量餐厅结业 无奈道出市况：间间开始玩减价战玩任食
饮食
2025-12-31 15:08 HKT
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
日本熊出没｜东京郊区男子遭猛兽袭击亡  内脏被啃食掏空
即时国际
13小时前